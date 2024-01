Traffico di droga e sequestro di persona a Genova, chiesto il giudizio immediato per 7 imputati

Genova. Il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Genova Federico Manotti ha chiesto il giudizio immediato per sette presunti trafficanti internazionali di droga di nazionalità sudamericana e albanese che hanno sequestrato una persona nel capoluogo ligure nel fallito tentativo di importare un quintale di cocaina dal Sudamerica alla Liguria. I protagonisti della vicenda erano stati arrestati a giugno 2023 dai militari della Guardia di finanza di Genova e La Spezia.

Il processo, che inizierà il 26 febbraio, vede imputate persone dai 26 ai 42 anni. Stralciate le posizioni di altri due indagati: Ardian Sufaj, 39 anni, di origine albanese, considerato dagli inquirenti il vertice dell’organizzazione e arrestato in Albania con la collaborazione delle forze dell’ordine locali e attualmente recluso in un carcere di Tirana, e un altro uomo ancora latitante nella Repubblica Dominicana.

L’organizzazione si era affidata a un lavoratore portuale genovese, che era in realtà un finanziere sotto copertura. La droga era stata sequestrata durante un controllo a Panama e aveva mandato nel panico il gruppo. I trafficanti si aspettavano di ricevere un quintale di cocaina dall’Ecuador, ma l’operazione non è andata a buon fine. Così hanno rapito un uomo a Genova e lo hanno minacciato di torture e ritorsioni ai danni dei familiari per risalire al presunto responsabile della sottrazione.

L’uomo vittima del sequestro era stato convinto a salire su un’auto, costretto a spegnere il cellulare perché non potesse chiamare, obbligato a inviare messaggi vocali al presunto ladro di droga e sottoposto a un vero e proprio interrogatorio e minacciandolo di torture e ritorsioni ai danni dei suoi familiari.

Per fortuna sono arrivati in tempo i militari che hanno arrestato in flagranza di reato il dominicano Joel De Jesus Castillo Tapia e l’ecuadoriano Holger Ernesto Wila Quinonez. Liberato e messo in sicurezza l’ostaggio, è stato arrestato a Carrara un terzo sodale, l’albanese Nevian Vasaj, che, munito di un’arma da fuoco illegalmente detenuta, stava raggiungendo gli altri compagni a Genova.

Le accuse a vario titolo sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, tentata importazione di un quintale di cocaina, sequestro di persona e tentata estorsione, porto, detenzione e ricettazione di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, detenzione di un chilo di cocaina.