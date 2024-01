Torna “The Speech”, il geniale show di Alessandro Bianchi: appuntamento al teatro della Tosse

Genova. Dopo il grande successo al GialappaShow in prima serata su TV8, il comico genovese d’adozione Alessandro Bianchi torna a Genova al Teatro della Tosse per tre date, 12-13-14 gennaio, con il suo spettacolo The Speech.

“THE SPEECH – Il Discorso” è lo show internazionale con il discorso più sbagliato di sempre: un’esperienza liberatoria, in cui il pubblico è parte attiva nel compimento della vendetta del traduttore (sottopagato) del discorso del politico Lesc Dubrov, presidente della Commissione europea per i diritti dei lavoratori.

Scritto da Alessandro Bianchi e Paolo Serra che ne cura anche la regia, lo spettacolo porta in scena tutto il ritmo e l’abilità di trasformismo dell’attore e comico Alessandro Bianchi.

I biglietti sono in prevendita online su https://teatrodellatosse.it/eventi/the-speech-il-discorso/

In dettaglio

Durante un importante incontro sui diritti dei lavoratori, l’onorevole Lesc Dubrov, che non ha fatto i conti con il cinismo del suo interprete sottopagato, sarà vittima della sua immateriale presenza: la vendetta si compie attraverso le pagine scritte, nelle quali Achille si presenta al pubblico e vessa l’ignaro funzionario politico. In un completo ribaltamento di ruoli, il traduttore si trasforma da vittima in carnefice.

Lesc Dubrov è “la banalità del male”, un grigio burocrate fantozziano che esegue gli ordini che arrivano dall’alto. Sulla scena affronta i problemi morali, politici e giuridici, legati alla sua carica e al suo ruolo di funzionario, con una gestualità e una mimica che rimandano a Chaplin, il re della slapstick comedy.

Dubrov è costretto in un percorso crudelmente comico a cantare, ballare e sostenere nel modo più convincente possibile l’evento pubblico, che ricorderà come il più imbarazzante della sua vita. Intuisce, ma non capisce… in totale cortocircuito cerca di restare a galla, mentre la sua dignità viene messa a dura prova dal traduttore Achille, protagonista occulto che porta a compimento il suo progetto di vendetta grazie alla complicità del pubblico.