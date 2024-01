Top Employers 2024, anche Fincantieri e Alstom tra le migliori aziende per la cura del personale

Genova. C’è anche Fincantieri tra le grandi aziende attive sul territorio genovese che hanno conquistato la certificazione Top Employers Italia 2024, titolo rilasciato da un istituto internazionale che certifica l’attenzione delle imprese alla cura del personale secondo elevati standard nell’ambito delle strategie e delle politiche delle risorse umane.

Per il gruppo della cantieristica navale si tratta del terzo anno consecutivo dopo i riconoscimenti già ottenuti nel 2022 e nel 2023. Fincantieri in questi anni ha sempre migliorato il suo punteggio complessivo distinguendosi in diverse aree dove ha registrato risultati più alti rispetto alle aziende certificate Top Employers: ad esempio in employer branding (+9,3 punti percentuali), formazione (+5,8), ascolto dei dipendenti (+4,9) e diversity, equity & inclusion (+3,5).

Per quanto riguarda la Liguria nel complesso, si conferma il piazzamento di Alstom tra i top employer globali. L’azienda, attiva nella progettazione e costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, in Italia impiega più di 3.500 dipendenti e ha sede anche a Vado Ligure.

Tra le 147 aziende che hanno conquistato la certificazione Top Employers Italia 2024 figurano anche Bper Banca (che ha acquisito completamente Banca Carige) e colossi della distribuzione come Carrefour, Leroy Merlin, MediaWorld, Metro e Penny.

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo del lavoro. Attraverso il programma di certificazione Top Employers le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute employers of choice. Fondato oltre 30 anni fa, l’istituto ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo nel 2024 2.303 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 12 milioni di persone.