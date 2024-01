Thiago Motta incrocia il Genoa da avversario: dal chiacchierato 2-7-2 a mister ‘del momento’

Genova. Era arrivato a Genova con alle spalle solo l’esperienza dell’under 19 del Paris Saint Germain come allenatore, preceduto dagli echi delle sue dichiarazioni sul modulo 2-7-2 con il portiere effettivamente coinvolto nel gioco. In tanti avevano storto il naso, innumerevoli le prese in giro sui social. A condire la seconda esperienza di Thiago Motta al Genoa, questa volta seduto in panchina, l’assenza di risultati e il rapporto si era chiuso in anticipo dopo essere subentrato ad Andreazzoli: dieci partite all’attivo e solo due vittorie (la prima all’esordio contro il Brescia, la seconda e ultima in Coppa Italia contro l’Ascoli). Da quel 28 dicembre 2019 ne è passata di acqua sotto i ponti e Thiago Motta ha dimostrato di saperci fare anche come mister. Oggi il suo nome è sulla bocca di tutti e in tanti lo associano già all’Inter.

Con lo Spezia nel 2021-2022 raggiunge la salvezza piazzandosi al quint’ultimo posto togliendosi anche qualche sfizio con le grandi e il 12 settembre 2022 è forse l’unico ad avere la personalità di sedersi sulla panchina dell’esonerato Sinisa Mihajlovic. Da giocatore Motta, lo ha dimostrato anche al Genoa nella felicissima stagione 2008-2009, non aveva paura di nessuno e ha confermato di sapersi muovere su terreni spinosissimi emotivamente e con la forza dei risultati tirando su dalle secche la compagine della Dotta. Il nono posto dell’anno scorso è un record per la squadra emiliana (54 punti) frutto principalmente della gestione dell’italo-argentino. Attualmente il Bologna è la sopresa del campionato, al quinto posto, frenata dall’ultima sconfitta a Udine.

La boutade sul 2-7-2 è stata accantonata e oggi Motta privilegia di base un 4-2-3-1 oppure un 4-3-3. In fase di possesso si trasforma in un 2-3-2-3, mentre in quella di non possesso in un 4-4-2, come spiega l’analisi tattica di Asso-Analisti. Il ruolo del portiere è comunque importante, usato come punto di partenza per una gestione della palla dal basso.

Aggressività quando l’avversario ha palla, gioco corale di movimento con tanti elementi che occupano gli spazi offensivi e una punta di diamante chiamata Zirkzee che ha ottime qualità tecniche unite a una prestanza fisica notevole e a una grande capacità di legare il gioco. Questi i punti di forza di un Bologna in cui mancherà Karlsson e Orsolini forse non sarà in campo dal primo minuto.

I punti deboli? Esporsi alla ripartenza avversaria e qualche distrazione in marcatura. Su questo il Genoa di Gilardino può fare ampiamente breccia sia con il dinamismo di Gudmundsson ed eventualmente Ekuban, sia con la capacità di inserimento dei difensori sui piazzati.

Nella conferenza stampa odierna Thiago Motta ha dedicato un pensiero alla sua ex squadra: “Al Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore. Sono stati momenti diversi. Mi sono trovato sempre bene fin dal momento in cui sono arrivato. Dovrò sempre ringraziare il pubblico per quello che mi ha dato, come io ho dato sempre tutto”.

Non è la prima volta che incontra il Genoa da avversario: era sulla panchina dello Spezia il 26 ottobre 2021 in occasione del pareggio per 1-1 al Picco.

Arbitrerà Andrea Colombo di Como. Colombo sarà coadiuvato, nel ruolo di assistenti, da Ciro Carbone e Alessandro Giallatini, in rappresentanza dell’Aia di Napoli e dell’Aia di Roma 2. Come quarto ufficiale, l’incarico è stato conferito all’arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza. La direzione della video assistenza è stata assegnata all’arbitro Vmo Eugenio Abbatista della sezione di Molfetta, con la collaborazione dell’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi.