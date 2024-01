Test amichevole per la Rappresentativa Regionale Ligure Under 15 con i pari età del Genoa

Genova. Ha preso il via il trittico di gare, che vedranno impegnate, in questa settimana, le Rappresentative Regionali Liguri Under 19/17/15, con i pari età del Genoa.

La selezione ligure Under 15, allenata da mister Crisanti ha giocato, sul terreno del ‘Ceravolo’ del Lagaccio, una partita amichevole di verifica con i Giovanissimi Nazionali del Genoa, di mister Jacopo Sbravati, secondi in classifica, in campionato, a due lunghezze dal Bologna.

“E’ stato un impegno tanto serio quanto utile per la nostra Rappresentativa – dichiara il Commissario Tecnico Corrado Orcino – i ragazzi sono stati in partita fino al 3-2 (ndr, la gara è stata vinta 8-2 dai grifoncini), voglio complimentarmi con Jacopo Sbravati ed il suo staff per l’intensità del gioco.

Da parte nostra buone alcune ripartenze ed utilissima la lezione di determinazione e concentrazione da parte dei nostri avversari”.

La Rappresentativa Regionale Under 15 tornerà nuovamente in campo la prossima settimana, affrontando la Virtus Entella.

La squadra di mister Crisanti è scesa in campo nella seguente formazione : Durante; Miano, Ronco, Stumpo, Iberti; Sacconi, Spaccavento, Voaggi, Beltrano; Parodi, Henriquez

Nel secondo tempo sono subentrati: Viel, Ascheri, Borea, Castrofilippo, Gilardi, Pèedone, Pistolesi, Pulito, Rahi,

Genoa: Castellano, Pagano, Bozzo, Ndreu, Callierotti, Aracri, Nuredini, Brizzolari, Lleshi, Scaglione, Aresini

Nella seconda frazione di gioco spazio a: Romeo, Savona, Saladino, Mandirola, Costantino, Botto, Longobardi, Consoli, Cozzolino, Patti