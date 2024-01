Terapie bambini disabili, le famiglie contro Alisa: “Trattamenti diminuiti, contraddette le linee guida dell’Iss”

Genova. Non si spegne la polemica sulla delibera di Alisa che definisce i trattamenti riabilitativi in risposta ai disturbi neuropsichiatrici nei minori. Dopo l’iniziativa al Tar del Corerh (coordinamento degli enti della riabilitazione), intervenuto a sostegno di oltre 80 famiglie “arrabbiate e preoccupate”, e la replica dell’azienda sanitaria, il fronte dei ricorrenti torna all’attacco.

“L’affermazione dell’aumento della capacità di presa in carico è vera, solo che deriva dalla diminuzione dei trattamenti erogabili a ciascun utente – scrive il Corerh -. In realtà non è stata aggiunta una sola ora di trattamento in più. Si sono invece ridotte le possibilità di prestazioni per ciascun utente in base all’età e si è deciso di sospendere formalmente e come regola le attività di riabilitazione funzionale a 14 anni. Se abbiamo ben compreso dai 14 anni ai 18 non ci sono più possibilità di riabilitazione funzionale. Ma ci chiediamo se esiste una percezione reale dei bisogni in termini di modalità, qualità, e frequenza di cui abbisogna un giovane preadolescente con disabilità severa che rischia proprio a questa età di consolidarsi”.

“Ricordiamo, come già affermato nel ricorso, che contemporaneamente alla stesura della delibera 278 da parte di Alisa, sono uscite vere linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità che dicono esattamente l’opposto – prosegue il coordinamento -. Per tanto che si possa cercare, nel presente e nel passato non esistono linee guida che affermino quanto scritto in delibera. Almeno informatevi! Il fatto che innanzi a diagnosi tardive possano essere erogate cure non ci sembra una concessione, ma un minimo di risposta dovuta da quello che dovrebbe essere il servizio sanitario regionale”.

“Condividiamo il rammarico nell’apprendere la risposta di Alisa e Regione Liguria che continuano a mentire – sottolinea Marco Macrì, vigili del fuoco genovese che per primo aveva sollevato il caso dei bambini disabili e delle terapie negate -. Se la regressione tariffaria è stata bocciata da Tar, Consiglio di stato e Cote dei conti, verso cui ho promosso un esposto, posso dimostrare che minori dopo un attesa media di due anni e mezzo per l’inizio del percorso riabilitativo pubblico gratuito rischiano di potere beneficiare di un numero di trattamenti annuali insufficienti per potere raggiungere dei significativi obiettivi clinici. La fotografia attuale mostra che alcuni casi a soli 18 mesi dalla presa in carico possano essere dimessi a prescindere dalla complessità diagnostica”.

“La Giunta regionale e Alisa hanno deciso di tagliare i trattamenti riabilitativi con il solo scopo di ridurre i tempi di attesa senza valutare i bisogni clinici e le linee guida nazionali – intervengono la segretaria regionale di Azione Cristina Lodi insieme ai responsabili locali della disabilità Chiara Lastrico e Nicola Fonsa -. In questo modo non solo non si possono ottenere obiettivi riabilitativi, ma si sprecano fondi pubblici. Il progetto riabilitativo deve essere individualizzato e deve essere disposto per obiettivi. I bambini sono singoli individui e non possono essere catalogati per diagnosi. Alisa dichiara di non avere ridotto i trattenimenti e che per i over 15 ci sia la possibilità di effettuare percorsi psico educativi presso i distretti di neuropsichiatria infantile, falso! Ad oggi per gli adolescenti esiste solo il nulla e il senso di solitudine ed abbandono. Sarebbe invece importante prevedere dei progetti con obiettivi psico-educativi di gruppo per potenziare autonomie e socializzazione: i veri bisogni della fascia adolescenziale, comunque non sostitutivi della riabilitazione quando necessaria.

Ora aspettiamo solo che il Tar si pronunci con la sospensiva e l’ impugnativa della delibera 278 a cui circa 80 famiglie hanno fatto ricorso, con il sostegno del Corerh”.