Terapie bambini disabili, la replica di Alisa sul ricorso: “Nessun taglio, la delibera è migliorativa”

Genova. “Nessun taglio alle cure o all’assistenza ai pazienti ma, al contrario, un aumento della capacità di presa in carico riabilitativa grazie anche ad una maggiore appropriatezza ed equità dell’offerta di prestazioni“. Così Alisa replica al ricorso presentato dal Coordinamento Regionale Enti Riabilitazione Handicap contro la delibera che definisce i trattamenti riabilitativi in risposta ai disturbi neuropsichiatrici nei minori, “con finalità migliorative rispetto alla delibera del 2018”, secondo l’azienda regionale.

“Il documento è il frutto del lavoro dai responsabili delle strutture di neuropsichiatria delle Asl ovvero medici specializzati in neuropsichiatria dell’Infanzia e adolescenza che Alisa ringrazia per il supporto e il lavoro svolto – si legge in una nota -. Non sono pertanto previsti tagli, né dal punto di vista delle cure e dell’assistenza ai pazienti, né da un punto di vista economico. Si tratta invece di un documento che dimostra come l’aumento della capacità della presa in carico riabilitativa è uno degli obiettivi strategici di Regione Liguria che, infatti, ha stanziato 5 milioni di risorse aggiuntive negli ultimi anni per la neuropsichiatria infantile.

“Entrando nel merito delle contestazioni avanzate, solo per fare un esempio, per quanto concerne i disturbi dello spettro autistico nella precedente delibera erano previste ogni anno fino a 60 sedute fino agli 11 anni di età, 40 sedute per la fascia di età successiva. Con la nuova delibera si estende fino a 60 sedute annue anche la fascia di pazienti fino ai 14 anni. Per garantire il principio della personalizzazione e dell’adeguatezza dei percorsi riabilitativi, si prevede, tra l’altro, che potranno essere erogabili (per esempio nel caso delle diagnosi tardive) prestazioni non previste dalle indicazioni per patologia e questi casi saranno oggetto della valutazione del medico neuropsichiatra che ha in carico il minore”.

Alisa, “sorpresa dell’azione intrapresa contro la delibera, ribadisce pertanto che il provvedimento è indubbiamente migliorativo rispetto al precedente documento e sta definendo con i legali, le azioni da intraprendere a sostegno della delibera adottata, delle finalità e dei miglioramenti che saranno garantiti ai pazienti”.