Terapie bambini disabili in Liguria, gli enti della riabilitazione presentano ricorso al Tar

Genova. Nuova battaglia legale sulle terapie dei bambini disabili liguri. Il Corerh (Coordinamento regionale enti di riabilitazione handicap) ha annunciato di aver presentato un ricorso al Tar contro la delibera di Alisa del novembre 2023 che prevede l’assegnazione dei trattamenti secondo pacchetti di prestazioni predeterminati in base a tabelle “che non tengono conto delle peculiarità individuali”.

“Tali modalità riabilitative – sostiene il coordinamento – non sono sostenute da una metodologia scientifica riscontrabile nella letteratura nazionale e internazionale. L’unica motivazione che emerge è quella di governare la spesa e poter prendere in carico più persone con un investimento limitato o non variato. Le macro-aggregazioni di patologie presenti nei pacchetti non permettono una valutazione specifica sulla singola persona. La determinazione della gravità, il bisogno di intervento e la prognosi non possono essere effettuati con così pochi elementi. La precocità, l’intensità e la frequenza sono aspetti attribuibili ai bisogni di ogni singolo individuo con disabilità.

Questi pacchetti saranno acquisiti dalle Asl presso i privati grazie ai 3 milioni di euro stanziati nell’ultima manovra regionale. Le prestazioni, in particolare, saranno rivolte ai minori che non siano ancora stati presi in carico dai centri delle Asl o dalle strutture private accreditate a un anno e mezzo dalla definizione dei piani terapeutici.

“Riteniamo inoltre inaccettabile – prosegue il Corerh – una scadenza della presa in carico stabilita intorno ai 15 anni di età laddove il bisogno riabilitativo sia ancora cogente sia per motivazioni cliniche sia per il dovere istituzionale del servizio pubblico in quanto previsto dai Lea. I minori con disabilità sono persone a tutti gli effetti con tutti i diritti previsti nella nostra costituzione e dalle leggi sanitarie”.

Secondo gli enti della riabilitazione il ricorso potrà “sospendere gli effetti di questa delibera ed avviare un dialogo costruttivo con le figure pubbliche competenti per salvaguardare la salute dei minori che presentano patologie del neurosviluppo e che non possono in nessun modo rinunciare ad una presa in carico totale e qualitativa dei loro bisogni riabilitativi. Ritardi e riduzioni dei trattamenti portano a danni irreversibili”.

Ad oggi, secondo i dati forniti dalla sanità regionale, sono le ultime stime sono 2.104 i minori ancora in lista d’attesa in Liguria, la maggior parte (1.557) nel territorio della Asl 3. Un numero ancora molto alto, nonostante l’incremento dei nuovi pazienti presi in carico grazie alle azioni di potenziamento messe in atto dal 2021 al 2023.