Tennis, il Cus Genova fa doppietta: dopo la Coppa Corradi arriva anche la Coppa Bonici

Genova. Comincia nel migliore dei modi il 2024 del CUS Genova Tennis. Dopo la storica promozione in Serie B2 per la prima squadra maschile, la finale di Serie C ottenuta dalla prima squadra femminile e la vittoria in Coppa Corradi ottenuta dal team biancorosso, la sezione tennistica del CUS conquista anche la seconda coppa autunnale più prestigiosa: la Coppa Bonici.

Dopo aver superato in semifinale il TC Pietra Ligure, il team biancorosso maschile ha ottenuto la vittoria per 1-2 sul campo del TC Albaro. Sconfitta per Mattia Paiardi contro Pietro Mordiglia nel primo singolare, con un punteggio di 6-3 6-2 ingeneroso considerando l’andamento del match. Nel secondo singolo Alessandro Costa ha pareggiato i conti per 7-6 7-6 contro Antonio Cammalleri al termine di una partita molto equilibrata. Nel doppio decisivo, disputato dagli stessi Paiardi e Costa contro Pietro Mordiglia e Marco Guglieri, è arrivata la decisiva vittoria biancorossa per 6-2 7-6, con tanto di rimonta da 5-2 nel secondo set. Importante durante la coppa anche l’apporto di Federico Rebaudi con tre vittorie nei doppi, di Enrico Polverosi con una vittoria nei doppi e di Emanuele Bonaiti, che ha conquistato una vittoria nei singolari.

Questo il commento di Alessandro Costa, tennista biancorosso: «È stata una finale veramente difficile per via di una squadra avversaria molto forte che ha lottato su ogni palla. In più la superficie era quella meno congeniale a noi. Siamo tutti molto contenti di questa vittoria, che dimostra il grande attaccamento e la voglia di lottare per la maglia del CUS. Dal punto di vista personale sono molto contento perché nonostante due sconfitte iniziali contro avversari che mi sentivo di poter battere sono stato in grado di alzare il mio livello disputando ottime partite e che mi danno fiducia per il campionato di B2. Per concludere, non posso far altro che ringraziare i miei compagni di squadra, ovvero Mattia Paiardi, Federico Rebaudi, Enrico Polverosi ed Emanuele Bonaiti. E grazie anche al nostro capitano, il Maestro Damiani, che è sempre al nostro fianco insieme al Presidente Cechini e ad Alberto Damiani, Responsabile della Sezione Tennis, che non si perdono neanche una partita. Adesso pronti per le prossime sfide e sempre forza CUS!».

Queste le parole di Mattia Paiardi, tennista biancorosso: «È stata una gran vittoria e la finale ha rappresentato al meglio tutto lo svolgimento della competizione. Un percorso molto impegnativo durato più di tre mesi, battagliando con molte squadre dal livello alto e competitivo. Ogni singolo game ha fatto la differenza e alla fine lo spirito combattivo del CUS ci ha regalato questa coppa inaspettata alla vigilia. È stato un successo di squadra con il contributo costante di Alessandro Costa e il supporto indispensabile di Federico Rebaudi, Enrico Polverosi ed Emanuele Bonaiti, che hanno permesso di rendere competitiva ogni giornata di gara. Personalmente sono contento per l’esperienza messa in campo nelle fasi finali del torneo e per aver festeggiato la Coppa Bonici con mio figlio Carlo, anche lui vittorioso sabato nel suo primo torneo di tennis al CUS».

Questo il commento di Francesco Damiani, direttore della Scuola Tennis del CUS Genova e capitano delle prime squadre: «Non ricordo un’accoppiata Coppa Corradi e Coppa Bonici al CUS. Diciamo che sono probabilmente le due gare più importanti autunnali a livello maschile e femminile e quindi averle vinte tutte e due già è difficile. Un risultato veramente molto buono che mi dà una grande soddisfazione e che dimostra il nostro valore. Inoltre, averle vinte entrambe fuori casa è ancor più una soddisfazione perché tutti dicono sempre che noi siamo bravi in casa ma fuori più vulnerabili. Che in parte probabilmente è vero ma quest’anno abbiamo dimostrato progressi in questo senso vincendo a Lavagna la Coppa Corradi sulla terra e ad Albaro la Coppa Bonici sulla terra. Il 2024 è iniziato nel migliore dei modi sulla scia di un bellissimo 2023».