Tempi dimezzati per gli interventi e una nuova commissione “question time”, cambia il regolamento del consiglio comunale

Genova. Tempi ristretti per gli interventi durante le discussioni (tagliati in alcuni casi da 10 a 5 minuti), l’introduzione di una speciale commissione consiliare “question time” con la presenza degli assessori per dare spazio a tutte le interpellanze e ancora norme più chiare sull’invito di esperti durante le commissioni o sulla modalità di presentazione di ordini del giorno e documenti.

Sono alcune delle modifiche del regolamento del consiglio comunale proposte dalla presidenza del consiglio e approvate oggi con il voto favorevole della maggioranza e del Pd e quello contrario del Gruppo misto, Uniti per la Costituzione, M5S e Lista Rossoverde.

“Si tratta di un percorso iniziato nel gennaio 2023 voluto fortemente dalla presidenza del consiglio in accordo con tutte le forze politiche – dice Carmelo Cassibba, presidente del consiglio comunale – abbiamo cercato di regolamentare alcuni passaggi che non erano molto chiari e che arrivavano dalle precedenti consigliature, abbiamo cercato di rendere un po’ più smart il consiglio stesso riducendo leggermente i tempi di intervento da parte dei consiglieri soprattutto in discussione generale proprio affinché la discussione stessa possa essere più snella e rapida e comprensibile da seguire”.

Per esempio, al fine di rendere più efficace e incisivo il dibattito nell’ambito della discussione delle mozioni, si prevede di ridurre i tempi di intervento dei consiglieri da 10 a 5 minuti ciascuno, “disponendo altresì per l’illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti un tempo massimo di 3 minuti per ciascun documento e, in caso di presentazione di più documenti, fino comunque ad un massimo di 30 minuti complessivi”, si legge nel testo. Il tempo per la dichiarazione di voto sulla mozione è, invece, aumentato a 5 minuti per ciascun gruppo, salvo dissociazione, in modo che possa essere rappresentata compiutamente e con dettaglio ogni posizione politica.

“Ma soprattutto – continua Cassibba – abbiamo introdotto la commissione ‘question time’, una nuova sorta di commissione dove saranno presentate tutte le interpellanze e dove quindi saranno presenti tutti gli assessori di riferimento, questo per cercare di smaltire il numero cospicuo di interpellanze che vengono presentate e che non vedono mai la luce perché finiscono sempre in fondo all’ordine del giorno del consiglio comunale”.

Questo tipo di commissioni dovranno poter essere visibili tramite registrazione video sul sito del Comune (oggi le commissioni vedono solo una trasmissione audio in streaming). Altre modifiche riguardano l’attestazione degli esperti che per conto dei gruppi possono partecipare alle commissioni consiliari. “Abbiamo cercato di delineare un quadro un po’ più preciso” conclude.

Approvato inoltre un emendamento firmato da Filippo Bruzzone (Rossoverdi) e Umberto Lograsso (Lista Toti) che consente a ogni consigliere di presentare un ordine del giorno, e non solo uno per gruppo. Su questo emendamento la minoranza si è spaccata: il Pd ha votato contro e ha approvato un altro emendamento della maggioranza (presentato da Paolo Gozzi) che prevede l’intervento del presidente del consiglio con una sorta di “tagliola” sugli odg in caso fossero troppi e impedissero lo svolgimento dei lavori.

“Il nostro voto esprime fiducia per il ruolo istituzionale”, ha sottolineato Simone D’Angelo, capogruppo Pd. I dem hanno votato sì alla modifica del regolamento soprattutto per l’introduzione della commissione question time “anche se non siamo sicuri che piccole modifiche potranno contrastare la perdita di peso che il consiglio e la politica hanno ormai in quest’amministrazione”.

Nelle passate settimane era già stata approvata la modifica alla norma del regolamento che consente ai consiglieri neogenitori di partecipare da remoto alle sedute di consiglio o di commissione.