Teatro Garage, seconda parte di stagione con 30 spettacoli in programma sino a maggio

Genova. Con l’inizio del nuovo anno parte ufficialmente anche la seconda parte della stagione teatrale del Garage, con un calendario ricco di spettacoli all’insegna della comicità, dell’improvvisazione, delle giovani eccellenze teatrali e del teatro per famiglie. Sono 30 gli spettacoli in programma da sabato 13 gennaio a sabato 11 maggio 2024, in uno spazio, la Sala Diana, che da oltre trent’anni anima la città di Genova e rappresenta un simbolo culturale nel quartiere di San Fruttuoso.

Come per la prima parte della stagione 2023-2024, qualità, ricchezza e varietà sono le parole che meglio rappresentano la programmazione del Teatro Garage, con un occhio sempre attento alle giovani compagnie emergenti nazionali e alla sinergia con i teatri del territorio ligure. Anche in questa seconda parte di stagione, infatti, si rinnovano le rassegne portanti del Garage: “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali” dedicata ai nuovi scenari del teatro emergente, con giovani compagnie provenienti da ogni parte d’Italia e vincitori di premi importanti, ideata in collaborazione con l’associazione culturale La Chascona; il Progetto “Spirali”, che unisce il Teatro Garage e il Teatro dell’Ortica di Genova con il Teatro Cattivi Maestri di Savona, il Sipario Strappato di Arenzano e il Teatro delle Udienze di Finale Ligure, con l’obiettivo di favorire un confronto culturale attraverso scambi di spettacoli e di creare, in futuro, una rete sempre più ampia tra i teatri liguri. Proseguono nei primi mesi del 2024 anche il Progetto “Da Salotto”, nato da un’idea dell’attrice Alessandra Frabetti, che consiste in una serie di rappresentazioni contraddistinte da allestimenti agili che troverebbero appunto spazio in un salotto, gli appuntamenti del Teatro di improvvisazione in collaborazione con la compagnia Maniman e la rassegna “Ti racconto una fiaba” del fine settimana dedicata a famiglie e bambini.

Ad aprire la seconda parte della stagione teatrale del Garage, sabato 13 gennaio 2023 alle ore 21 lo spettacolo “Variabili”, una produzione Auge Teatro di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli e con regia Marco De Rossi. Uno spettacolo profondo e non scontato su una problematica grave e sempre più diffusa nella nostra società come il disturbo alimentare. Il titolo, già vincitore del Premio Alessandro Fersen per la Ricerca e l’Innovazione e del premio per la Miglior Regia al Roma Fringe Festival 2022, fa parte della rassegna “G.E.T Giovani Eccellenze Teatrali“. Di questo filone fanno parte anche “Lidia, storia di una masca” della Compagnia Saltz (sabato 3 febbraio), sulla storia di una donna contadina dei primi decenni del secolo scorso accusata di essere una “masca”, cioè una specie di strega. Il titolo è incluso anche nel Progetto “Spirali”. Sempre portati in scena da giovani compagnie teatrali sono gli spettacoli “Un po’ di più” di Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello (venerdì 23 febbraio), in cui due personaggi si trovano immersi in un viaggio alla scoperta dell’altro e di sé attraverso una quotidianità densa e straordinaria fatta dai loro corpi, gesti e parole, “Amazon Crime” della Compagnia Peso Piuma (sabato 23 marzo) che porta in scena la vita frenetica ed estenuante in un centro di smistamento a pochi giorni di Natale, e “Il colloquio” del collettivo lunAzione (sabato 13 aprile), una riflessione sulle visite ai detenuti.

Nella seconda parte della stagione teatrale 2023-2024 del Garage anche molta comicità: venerdì 19 e sabato 20 gennaio alle ore 21 è in programma il doppio appuntamento con il nuovo spettacolo di Daniele Raco “Solo”, in cui il comico savonese affronta con ironia e una punta di malinconia il tema della solitudine e del rapporto che ognuno ha con sé stesso. Un altro gradito ritorno al Teatro Garage è quello dell’attrice Danila Stalteri, volto di numerose serie tv di successo come “Don Matteo”, “Incantesimo”, “Carabinieri” e “Provaci ancora, Prof!”, che torna a Genova con “Hasta siempre, Frida!”, uno spettacolo dedicato alla figura fragile e al tempo stesso potente della nota pittrice messicana (venerdì 8 marzo).

Del progetto “Da Salotto” fanno parte invece gli spettacoli “Il cane” di François Kahn dal celebre racconto di Franz Kafka (venerdì 1 marzo) e “Gramscic” de La Filostoccola, una storia d’amore accompagnata da situazioni paradossali, malintesi e surrealismo (venerdì 15 marzo). La rassegna dedicata al “Teatro di improvvisazione” prosegue invece venerdì 26 gennaio con la sfida “Imprò Nord vs Sud”, venerdì 16 febbraio con “Catch Impro”, in cui tre coppie di wrestler dalla dubbia provenienza si affrontano a colpi di improvvisazione, sabato 9 marzo con la sfida spettacolo “Imprò Genova vs Lecce” e venerdì 12 aprile con “Jamusicale”, con musiche e sonorità improvvisate sul momento. La rassegna curata da Maniman Teatro si conclude sabato 11 maggio con “Shake-Speare”, uno show ispirato al drammaturgo inglese.

Proseguono nel 2024 anche gli appuntamenti pomeridiani del weekend della rassegna “Ti racconto una fiaba” dedicata a famiglie e bambini con “Alla ricerca di Peter Pan” (domenica 11 febbraio), “Cappuccetto Lupo Rock” (domenica 10 marzo) e “Sulle tracce di Robin Hood” (domenica 14 aprile).

Le prevendite dei biglietti degli spettacoli si possono acquistare all’Ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r – cancello, tel. 010 511447) mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.teatrogarage.it e www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per info su biglietti e abbonamenti: www.teatrogarage.it.

CALENDARIO SPETTACOLI



SALA DIANA 2024

Sabato 13 gennaio ore 21.00 – G.E.T.

Auge Teatro Variabili

di e con Altea Bonatesta e Martina Capaccioli, regia Marco De Rossi

Due ragazze vivono un’essenziale quotidianità fatta di parole non dette che delineano un rapporto tra due persone che si conoscono molto bene. Una delle due nasconde qualcosa e quale sia il reale problema si scopre solo alla fine, come la soluzione di un rebus.

venerdì 19 e sabato 20 gennaio ore 21.00

Daniele Raco in Solo

L’attore e comico savonese torna sul palco con un divertente spettacolo che parla di solitudine e del rapporto che ognuno ha con sé stesso. “Consigliato ai single, a chi aspira ad esserlo ma anche alle coppie che non vogliono ritrovarsi come me”

domenica 21 gennaio ore 17.00

Nuova Compagnia Comica Ti ti cuxi ?… Mi no!

da Sarto per signora di Feydeau testo e regia Tiziana Pezzo

sabato 27 gennaio ore 21.00 domenica 28 gennaio ore 17.00

Compagnia Il Crocogufo Prestazione occasionale

di Francesco Brandi, regia Angelo Formato

Quattro amici dai tempi della scuola, hanno condiviso successi e delusioni, confidenze ed esperienze, ora si trovano coinvolti in un gioco imbarazzante che diventa gioco al massacro, fra divertimento e riflessioni.

sabato 3 febbraio ore 21.00 – Circuito Spirali – G.E.T.

Compagnia Saltz Lidia, storia di una masca

di e con Alice Bignone, regia di Ermanno Rovella

Lidia è una donna italiana, nei primi decenni del secolo scorso. È una levatrice, come sua madre, e come lei viene accusata di essere masca, cioè una specie di strega. Lo spettacolo nasce da testimonianze raccolte sul territorio dall’autrice-attrice.

venerdì 9 e sabato 10 febbraio ore 21.00

Scena Attiva La stranissima coppia

di Diego Ruiz, regia di Fabio Fiori

con Elena Giuffra e Fabio Fiori

Il primo appuntamento tra due persone che cercano l’amore ma hanno paura di trovarlo. Entrambi si sono preparati a lungo per questo incontro perché vogliono rimettersi in gioco; peccato che nessuno dei due si ricordi come giocare.

sabato 17 febbraio ore 21.00 fuori abbonamento

C.P.C. Sogno di una vacanza d’estate

testo e regia Aurelia Paganelli

con Aurelia Paganelli, Maria Girbino, Daniela Pasino, Ramon Paganelli

Cantanti Note Gemelle, Ballerini “I love tango”

Quattro donne accomunate dalla perdita del compagno di una vita decidono di andare in vacanza. Allegria e malinconia si intrecciano in questa storia vera per dare un messaggio d’amore e di speranza.

venerdì 23 febbraio ore 21.00 – G.E.T.

Zoé Bernabéu e Lorenzo Covello Un po’ di più

I due personaggi si trovano immersi in un viaggio alla scoperta dell’altro e di sé attraverso una quotidianità densa e straordinaria fatta dai loro corpi, gesti e parole. Una danza che stravolge l’ordinario e ridona la magia ai piccoli gesti che ritmano la loro vita.

sabato 24 febbraio ore 21.00

Scena Attiva Perfetta

di Mattia Torre regia Fabio Fiori con Serena Carbone

Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno e che – come tutti noi – lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo

venerdì 1 marzo opre 21.00 progetto da Salotto

François Kahn Il cane

da Fanz Kafka, collaborazione letteraria di Giovanni Battista Storti

Un vecchio cane privo di nome racconta in maniera favolistica ma allo stesso tempo come fosse un saggio psicologico, la propria vita passata, modo razionale e quasi scientifico descrive società canina egli umani, letteralmente invisibili e muti.

sabato 2 marzo ore 21.00 e domenica 3 marzo ore 17.00 fuori abbonamento

La Paranza Factory Lo scoiattolo viola

con Martina Beccaro, Roberto Dal Ben, Chiara Gnecco, Roberto Imperato regia Valentina Roncallo

Gli addetti alla selezione del personale definiscono Scoiattolo viola il candidato perfetto. In uno spazio claustrofobico si muovono quattro personaggi pronti a tutto pur di ottenere un posto di lavoro, ma la tensione sale e gli eventi potrebbero precipitare.

venerdì 8 marzo ore 21.00

Danila Stalteri

Hasta siempre, Frida!

Un viaggio all’interno della sua anima per trovare le ragioni e le contraddizioni delle scelte di Frida Kahlo, che mostrano il suo essere fragile e incrollabile allo stesso tempo, per aver saputo trasformare il dolore e la sofferenza in eccelsa creatività.

venerdì 15 marzo ore 21.00 progetto da Salotto

La Filostoccola Gramscic

di e con Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni

Durante una festa a cui partecipano tre amici, uno di loro si innamora a prima vista di una ragazza… da qui nascono incomprensioni, situazioni paradossali e grottesche, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale ed esilarante.

sabato 16 marzo ore 21.00 e domenica 17 marzo ore 17.00

Compagnia dell’Albicocca Deja-vu fuori abbonamento

Commedia spassosa, dal ritmo serratissimo, in cui tutto sembra già visto ma in realtà nulla è come sembra. La fitta nube di equivoci si dissolverà in un inaspettato finale a sorpresa

venerdì 22 marzo ore 21.00

Il Crocogufo Le GILDA-IOLE

di Monica Allegri, con Federica Menini e Monica Allegri, regia Federica Menini

Storia di due donne che decidono coraggiosamente di lasciare l’una la famiglia soffocante che l’ha spersonalizzata e l’altra la triste sopravvivenza in una casa di riposo. Dopo i primi contrasti decideranno di percorrere un po’ di strada insieme.

sabato 23 marzo ore 21.00 – G.E.T.

Compagnia Peso Piuma

Amazon crime

di BR Franchi, regia Clio Scira Saccà

con Maria Bacci Pasello, Eleonora Brioschi, Domenico Fiorillo, BR Franchi

Quattro settimane a Natale nel centro di smistamento di un negozio online con sedi in metà del mondo. Nelle brevi pause fra gli estenuanti turni di lavoro affiorano le storie dei personaggi: tra loro si chiamano con soprannomi, perché i nomi non li ricordano più.

venerdì 5, sabato 6 aprile ore 21.00, domenica 7 aprile ore 17.00

Associazione Culturale Nemesi Le cognate

di Michel Tremblay

regia Iula Rossetti

Una casalinga vince un milione di punti da convertire in oggetti di ogni tipo. Per incollarli sulle apposite schede, chiama a raccolta amiche, sorelle, vicine, cognate: si scatena una divertente guerra fatta di urla, strepiti, colpi bassi, parole forti

sabato 13 aprile ore 21.00 – G.E.T.

Collettivo lunAzione Il colloquio

progetto e regia Eduardo Di Pietro

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

Tre donne, tra tanti altri in coda, attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame.

sabato 20 aprile ore 21.00 fuori abbonamento

le Fusa Breathe (respira)

di Giovanna Vallebona tratto da testi di Papa Francesco e Francesco d’Assisi

con Roberto Cesaretti, Silvia Crespiani, Giovanna Vallebona

Una riflessione sulla vita e sulla connessione fra tutte le creature. Non è possibile percorrere questo viaggio senza ritenersi parte di un tutto, senza ricordare il nostro ruolo di custodi e non padroni, senza ridisegnare i nostri spazi in maniera più armoniosa con il Creato.

domenica 21 aprile ore 17.00

Teatro Dialettale Stabile della Regione Liguria Ö barba Giöxe

di Pietro Valle, regia di Silvia Pinceti

La trama è ben congegnata, l’immediatezza della lingua genovese, la caratterizzazione dei personaggi garantiscono divertimento per tutti. Un modesto pensionato riuscirà a sabotare un adulterio. E con una fortuita circostanza, diventare milionario.

sabato 4 maggio ore 21.00

Amore e soda caustica di Stefania De Ruvo

con Lucia Vita, Manuiela Boni e Gino Versetti

Una donna nella realtà, tante nella mente della protagonista. Un viaggio nella complessa psiche di quella che è conosciuta come la saponificatrice di Correggio, nelle sue visioni e credenze.

venerdì 10 maggio ore 21.00

Cantico dell’abisso

di Ariase Barretta

con Alessandra Frabetti e Andrea Ramosi, regia Silvia Marchetti

Passato e presente, dolore e promesse di una vita migliore, si mescolano nel ricordo di un ragazzo che si trova a fare categoriche scelte di vita per cercare di convivere serenamente con la propria omosessualità

Ti racconto una fiaba

sabato 6 gennaio ore 15.00

Befana in Villa

domenica 11 febbraio ore 17.00

Alla ricerca di Peter Pan

domenica 10 marzo

Cappuccetto Lupo Rock ore 17.00

domenica 14 aprile

Sulle tracce di Robin Hood ore 17.00

Maniman Teatro

intero € 10,00 – ridotto € 8,00€

Venerdì 26 gennaio ore 21.00

IMPRO’ Nord vs Sud

La sfida-spettacolo senza copione che nasce dai suggerimenti della platea. Le due squadre di improvvisatori si fronteggiano sul palco interpretando storie create all’istante a partire dagli spunti del pubblico coordinato dal PresentAttore che vigila sul rispetto e lo svolgimento del gioco e delle sue regole. Al termine il pubblico decreterà la squadra vincitrice.

Venerdì 16 febbraio

CATCH IMPRO

Sotto l’occhio vigile dell’inflessibile arbitro, 3 coppie di Wrestler dalla dubbia provenienza e dalle capacità fisiche “diverse dal solito” si affronteranno a colpi di improvvisazione teatrale senza SE, senza MA e con qualche BOH! Se non avete ancora visto quanto l’essere umano o disumano possa scendere in basso, non potete perdere questa sfida all’ultima risata!

Sabato 9 marzo ore 21.00

IMPRO’ Genova vs Lecce

La sfida-spettacolo senza copione che nasce dai suggerimenti della platea. Le due squadre di improvvisatori si fronteggiano sul palco interpretando storie create all’istante a partire dagli spunti del pubblico coordinato dal PresentAttore che vigila sul rispetto e lo svolgimento del gioco e delle sue regole. Al termine il pubblico decreterà la squadra vincitrice.

Venerdì 12 aprile ore 21.00

JAMUSICALE

Con l’indispensabile colonna sonora del Maestro di Musica, attori e attrici improvviseranno storie e situazioni sempre diverse su musiche e sonorità improvvisate al momento. Un viaggio nel mondo musicale, con i suggerimenti del pubblico, dove dramma e risate si mischieranno in modo unico e travolgente.

Sabato 11 maggio ore 21.00

SHAKE-SPEARE

Una long form d’improvvisazione teatrale dove le suggestioni, i personaggi e le loro relazioni i misteri e gli inganni ispirati al grande drammaturgo inglese, verranno messi in scena all’improvviso, in un intreccio di atmosfere e intrighi fino alla fine dello spettacolo. Solo allora tutta la Storia sarà chiara e tutto tornerà al proprio posto. Tutto…o quasi…