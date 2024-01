Teatro Carlo Felice, tre spettacoli a prezzo scontato per i residenti della Media Valbisagno

Genova. “In occasione della stagione lirica e sinfonica 2023/2024, la Fondazione Teatro Carlo Felice, grazie a un accordo con il Municipio IV Media Val Bisagno, offrirà uno sconto sull’abbonamento per tre spettacoli ai residenti del Municipio IV Media Val Bisagno, mettendo anche a disposizione gratuitamente il trasferimento andata e ritorno gratuito, con navetta, per il Teatro Carlo Felice con partenza da Molassana (e tappa intermedia).

Gli spettacoli previsti dal mini abbonamento saranno tre:

Madama Butterfly – sabato 20 gennaio 2024 ore 15:00

La Bohème – sabato 13 aprile 2024 ore 15:00

Il Barbiere di Siviglia – sabato 15 giugno 2024 ore 15:00

Il prezzo scontato della minicard, che prevede il posto in terzo settore, sarà di 90 euro.

“Ho fortemente voluto questo accordo e ringrazio molto il Sovrintendente Claudio Orazi che é venuto incontro alle nostre richieste – dichiara Angela Villani, assessora alla Cultura, Pari Opportunità e Comunicazione del Municipo Media Val Bisagno. Un’ iniziativa importante non solo a livello culturale, ma anche socialmente rilevante, perché grazie ad essa, diversi concittadini, avranno maggiore possibilità di accedere agli spettacoli. Inoltre, ogni spettacolo, godrà di un’anteprima a cura del Sovrintendente, il dott. Claudio Orazi e del direttore artistico Pierangelo Conte”. La prima presentazione Madama Butterfly, avrà luogo venerdì 12 gennaio alle 15:00, presso l’Auditorium municipale di via Molassana 74.

“Una bellissima iniziativa del Municipio IV – dice l’assessora comunale alle Pari opportunità, al Marketing territoriale e al Disagio e Solitudine Francesca Corso – proprio per andare incontro a tutte quelle persone che abitualmente non avrebbero la possibilità di accedere all’offerta culturale della nostra città, ma che in questo modo avranno l’occasione di vivere anche un momento di aggregazione sana e importante e di vivere una bella esperienza culturale”.

Per prenotare l’abbonamento è necessario rivolgersi all’associazione ‘Amicinsieme’, capofila del patto di collaborazione con il Municipio, scrivendo alla mail: info.amicinsieme@gmail.com, indicando: nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di residenza, entro le ore 12:00 del 14 gennaio 2024.