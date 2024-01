Tassista genovese rifiuta una cliente che voleva pagare col Pos: licenza sospesa per due giorni

Genova. Un tassista genovese ha subito la sospensione della licenza per due giorni dopo aver rifiutato di trasportare una cliente intenzionata a pagare tramite Pos. A documentare l’accaduto è una determinazione dirigenziale della polizia locale pubblicata in questi giorni.

L’episodio risale allo scorso 7 novembre. Il tassista non ha effettuato una corsa richiesta perché “non era in grado di garantire il pagamento tramite Pos”. E così facendo, ricostruiscono gli uffici del Matitone, ha violato il regolamento comunale nel punto in cui prevede che il tassista “sia dotato di funzionante sistema Pos permettere all’utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carta di credito, di debito o prepagate”. Pagamento che è “obbligatorio accettare”, chiarisce ulteriormente il documento.

La polizia locale, in seguito ad accertamenti, ha contestato e notificato il verbale lo scorso 15 dicembre. Il tassista, chiamato per chiarire l’accaduto, si è difeso: “Se io prendo la carta ed ho finito i gigabyte come la mettiamo? Cosa dico alla signora? Infatti ho chiesto alla signora se aveva il contante. Appreso che la signora non aveva contante disponibile, la signora è stata dirottata ad altro taxi”.

Ma, come rileva la polizia locale, “appare evidente come sia onere del titolare della licenza usare la diligenza necessaria per garantire il rispetto della norma suddetta e pertanto l’insufficienza di gigabyte per la connessione del Pos non può rappresentare giustificazione idonea”. E così, oltre alla multa già pagata, è stata disposta la sospensione della licenza per due giorni, cioè il minimo previsto, trattandosi di una condotta illecita che ha provocato un “disservizio non grave” e della prima contestazione nell’arco di un triennio.