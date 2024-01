Task force dei carabinieri a Capodanno, schierati 70 militari: arrestato uno spacciatore di crack

Genova. Giornate particolarmente intense quelle dei carabinieri del comando provinciale di Genova, impegnati in servizi di controllo straordinario del centro storico in occasione del Capodanno. Nel fine settimana di festeggiamenti sono stati schierati 50 carabinieri in uniforme e 20 in borghese.

Durante questa attività di controllo, sono state identificate 350 persone e verificati 60 veicoli e arrestata una persone per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo spacciatore, un 40enne di origini camerunensi, è stato notato dai carabinieri in borghese, e dopo un breve pedinamento in via Pré è stato sorpreso mentre cedeva una dose di crack in cambio di una modesta dose di denaro. Perquisito è stato trovato in possesso di un’altra dose della medesima sostanza.