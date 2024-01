Targa per i caduti di Salò a Staglieno, la comunità ebraica chiede la rimozione. Bucci: “Valutiamo”

Genova. “Non ho ancora letto bene la richiesta, valuteremo, vediamo se sarà possibile e se compete il sindaco o la toponomastica”, ancora non c’è una decisione da parte del sindaco di Genova Marco Bucci rispetto alla richiesta avanzata ufficialmente dalla Comunità ebraica genovese, e riportata da un articolo del SecoloXIX, affinché venga rimossa dal cimitero di Staglieno la targa intitolata ai Caduti della Repubblica Sociale di Salò.

La targa, più un riferimento funzionale interno al camposanto – quindi mai davvero deciso dall’amministrazione – che una vera e propria via intitolata, si trova vicino al monumento ai caduti di Salò al centro, nei mesi passati, di un’accesa polemica.

Si ricorderà come il Comune fu costretto a un dietrofront netto dopo che, durante la discussione del bilancio, emerse che cospicui fondi comunali erano stati destinati al restauro di quel sacrario che, peraltro è un’opera voluta da una privata cittadina, vedova di un repubblichino, e verso cui si sono verificati più “pellegrinaggi” da parte di movimenti di estrema destra.

La lettera con la richiesta al sindaco è stata inviata due giorni fa in una settimana ricca di iniziative per la Giornata della memoria. L’istanza era però stata anticipata a dicembre anche dall’Anpi. Bucci ha affermato che leggerà la lettera, come tutte le altre che gli arrivano in posta, sabato.

Intanto oggi il sindaco è tornato a rinnovare “le scuse alla comunità ebraica per quello che la città non ha saputo fare negli anni delle leggi razziali. Per non ripetere gli errori del passato bisogna conoscere e conservare la memoria e occasioni come questa servono a migliorare i comportamenti di tutti”, le parole sono state pronunciate dal sindaco intervenendo al convegno a Palazzo Tursi: “Scripta manent. Le leggi razziali attraverso i documenti del consiglio comunale di Genova. Giuseppe Basevi: un caso di scuola”.