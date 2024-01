Struppa, ladri in azione in pieno giorno: aprono la cassaforte e portano via gioielli e 2mila euro

Genova. Ancora ladri in azione a Genova. Questa volta è successo nel quartiere di Struppa il giorno della Befana. I ladri hanno agito in pieno giorno in un’abitazione di via di Pino.

Sono entrati da una finestra e hanno trovato la cassaforte. L’hanno aperta probabilmente con un cannello e hanno portato via numerosi monili in oro e circa 2 mila euro.

La proprietaria si è accorta del furto quando è rientrata a casa intorno alle 18 e ha sentito un forte odore di bruciato. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e la scientifica per i rilievi. Indaga la squadra mobile.