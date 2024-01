Stop all’aumento dei pedaggi autostradali in Liguria, ammissibili gli emendamenti alla Camera

Genova. “I nostri emendamenti a tema pedaggi autostradali hanno passato l’esame di ammissibilità e andranno dunque in discussione nel decreto Milleproroghe. Negli emendamenti si propone, tra l’altro, l’azzeramento dei pedaggi stessi, ovvero di revocare gli aumenti programmati e valutare l’opportunità di sospendere i pedaggi autostradali fino al termine dei lavori”. A dichiararlo sono i deputati liguri del Pd Valentina Ghio e Luca Pastorino.

“Il nostro appello va in particolare al vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che più di altri conosce la situazione nazionale e ligure, affinché possa risolverla velocemente e sanare così il problema di una maggiorazione tariffaria che in particolar modo per la Liguria è ingiustificata se non offensiva”, concludono i deputati.

La scorsa settimana era stato il senatore Lorenzo Basso, sempre del Pd, a lanciare un appello in una lettera aperta ai parlamentari liguri: “È ora di dimostrare il nostro impegno verso i cittadini liguri, votando e sostenendo tutti insieme questa proposta per dimostrare ai cittadini liguri almeno un po’ di rispetto”.

E in Regione Liguria un altro dem, il consigliere Roberto Arboscello, ha presentato un ordine del giorno per impegnare la giunta regionale a “sollecitare il governo a bloccare l’aumento delle tariffe autostradali e a prevedere la gratuità per quelle tratte, come A6, A10, A7 e A26 dove insistono più cantieri. Il cashback è una misura insufficiente e parziale”.

“Ogni giorno i cittadini sono costretti a disagi continui e lunghe ore di coda che rendono a volte impossibile spostarsi in macchina da un lato all’altro della Regione – ha commentato Arboscello -. È inammissibile che dopo l’aumento automatico scattato un anno fa, nel 2024 scatti un nuovo aumento. I cantieri aperti, oltre a creare disagi negli spostamenti mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti. È necessario che la Liguria, soprattutto in alcune tratte sia esonerata dall’aumento dei pedaggi e in alcuni casi venga prevista anche la gratuità. I cittadini liguri non devono pagare di più”.