Spada, Coppa del Mondo Under 20: argento per le azzurre con Anita Corradino

A Udine, in occasione della tappa di Coppa del Mondo Under 20, applausi meritatissimi per l’Italia della spada femminile, con un argento firmato dalla spezzina Benedetta Madrignani (Circolo Scherma Spezia) e dalla genovese Anita Corradino (Cesare Pompilio) in squadra con Vittoria Siletti ed Elisa Treglia.

Il team delle azzurrine, terza testa di serie del tabellone, ha debuttato negli ottavi superando la Spagna per 36-25. Le spadiste del CT Chiadò, guidate a fondo pedana dai maestri Paolo Zanobini e Mario Renzulli, hanno dato continuità al loro ottimo inizio imponendosi con un netto 45-31 sulla Svezia nei quarti di finale.

Nella semifinale contro la Francia la squadra italiana non è stata da meno, battendo 35-28 le transalpine e conquistando così la prima finale stagionale e la certezza del terzo podio consecutivo dopo i bronzi di Laupheim e Burgos.

Nel match per l’oro le ragazze italiane hanno lottato punto su punto contro l’Ucraina, recuperando pian piano uno svantaggio anche di -5 e arrivando a giocarsi tutto al minuto supplementare che ha visto Conrad mettere a segno la stoccata decisiva del 33-32 per la Nazionale gialloblù.

“A caldo resta ovviamente un pizzico di rammarico per il successo sfiorato, ma dopo due terzi posti siamo felici d’aver compiuto un altro passo in avanti e di continuare il percorso di crescita iniziato fin dall’avvio della stagione”, hanno detto Madrignani, Siletti, Corradino e Treglia dopo l’argento in Friuli.

Sono da segnalare anche gli ottimi piazzamento nella gara individuale di Anita Corradino, ottava, e di Benedetta Madrignani, quattordicesima.