Spaccio in centro storico, pusher lanciano pentole contro gli agenti della polizia locale per fermarli

Genova. Tre arresti per spaccio in centro storico, mercoledì sera, da parte del Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale. Si tratta di tre uomini di 20, 26 e 31 anni, tutti con precedenti, uno dei quali anche per violenza sessuale.

L’operazione è scattata in via Pré, dove la pattuglia ha fermato due uomini di nazionalità senegalese che avevano appena ceduto qualcosa a un cliente: uno ha fatto da “gancio”, prendendo il denaro, e dopo averlo consegnato al connazionale si è fatto consegnare una dose di crack, data poi al cliente.

Quest’ultimo, seguito dagli agenti, ha consegnato spontaneamente la dose acquistata e indicato gli spacciatori. Uno dei due è stato fermato dagli agenti, mentre il secondo si è allontanato rapidamente per dirigersi verso la sua abitazione, pedinato.

La pattuglia è quindi arrivata in via Struppa, in Valbisagno, e ha provato a entrare nell’appartamento dell’uomo. Quando un agente è entrato nell’appartamento, dalla finestra è caduto un involucro contenente 10 dosi di crack, mentre un altro uomo presente in casa ha iniziato a lanciare pentole e altri oggetti cercando di colpire gli operatori. Nel corso della perquisizione sono stati trovati strumenti per confezione la droga e 464 euro in contanti .