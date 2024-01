Spaccate nel parcheggio di via Buozzi a Dinegro, il municipio Centro Ovest: “Le telecamere arriveranno”

Genova. Si tratta solo di aspettare qualche settimana (almeno) ma il meccanismo si è messo in moto e presto gli abitanti della zona di Dinegro, a Genova, potranno avere la risposta che aspettano da tempo in merito all’installazione di telecamere di sicurezza nel parcheggio di interscambio di via Buozzi.

Nelle ultime ore c’è stato l’ennesimo appello di alcuni cittadini relativo al verificarsi di tentati furti e atti vandalici ai danni delle auto in sosta. Il parcheggio organizzato con il sistema Blu Area, gestito da Genova Parcheggi per il Comune, è utilizzato sia da utenti una tantum sia dai residenti del municipio Centro Ovest in nome dell’assegnazione di alcuni posti con “lotteria”.

Gran parte degli stalli di sosta sono a pagamento, o gratuiti per chi sia in possesso di abbonamento annuale o mensile Amt. Ma vengono sfruttati anche dai croceristi o dai turisti che preferiscono non tentare la sorte in zona porto antico.

Nelle ultime ore, dopo la lettera inviata da un cittadino alla prefetta Cinzia Torraco, si sarebbero sbloccate le comunicazioni tra Comune, comando della polizia locale e Genova Parcheggi per installare e attivare al più presto le telecamere di sicurezza nella zona.

Anche il presidente del municipio Centro Ovest Michele Colnaghi assicura che “le richieste sono partite, è stata osservata la necessità di installare un sistema di videosorveglianza aggiuntivo rispetto alle telecamere già esistenti sul lato monte di via Buozzi e presto gli occhi elettronici verranno montati”.

L’uso delle telecamere, secondo quanto riportato dai cittadini, è stato caldeggiato anche dalle forze dell’ordine per velocizzare le indagini. C’è da dire che recentemente un uomo era già stato scoperto dalla polizia come autore di “spaccate” ai danni delle auto. Evidentemente non si trattava di un caso isolato.