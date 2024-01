“Spaccata” in via San Lorenzo, ladri incastrati grazie alle telecamera di sorverglianza

Genova. Una “spaccata” notturna in via San Lorenzo, in negozio di souvenir che affaccia proprio sulla cattedrale, per portare via vestiti e qualche altro oggetto.

È successo la notte scorsa, a rintracciare e denunciare i ladri, due uomini di 33 e 37 anni, gli agenti delle volanti, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un operatore Amiu che ha notato la vetrina in frantumi.

I poliziotti hanno subito visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza di via San Lorenzo, individuando due uomini che intorno a mezzanotte arrivavano da via Chiabrera, rompevano la vetrina del negozio e arraffavano quanto era esposto. Poi la fuga a piedi verso piazza Caricamento.

I due sono stati intercettati in via San Marcellino e seguiti sino in via Gramsci, dove uno ha gettato a terra un oggetto che si è rivelato poi un cacciavite. Fermati, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.