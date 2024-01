Sorpresa, a Nervi ha aperto la Marinella: “Vogliamo che i genovesi ne riprendano possesso”

Genova. Niente annunci, niente comunicati stampa, niente tagli del nastro. Anzi, per quelli ci sarà tempo. Dopo anni di travaglio e continui rinvii, il 1° gennaio 2024 verso le 16.00 ha aperto ufficialmente al pubblico la nuova Marinella sulla passeggiata di Nervi. Una partenza a sorpresa che per ora riguarda solo il lounge bar con terrazza e il ristorante con vista mozzafiato sul mare, in attesa dell’inaugurazione vera e propria che avrà luogo quando saranno pronti anche la spa e l’hotel quattro stelle superior.

Per Igor Mendelevich, l’imprenditore che nel 2017 fondò con altri soci La Marinella 1934 per dare nuova vita allo storico edificio, sembra la cosa più naturale del mondo: “Sì, non l’abbiamo detto a nessuno. Abbiamo semplicemente aperto, poi l’inaugurazione la faremo quando avremo finito tutto – spiega -. Il bar funziona a pieno regime, il ristorante per ora offre un menù ridotto, ma di qualità”. Ma perché questa mossa in sordina? “Vogliamo che la gente riprenda possesso della Marinella, che la veda e ci si trovi a casa sua. Poi, dopo l’inaugurazione, faremo vedere quanto valiamo”.

Per l’albergo e il centro benessere mancano ancora alcuni arredi, impianti e finiture. Ma è questione di poche settimane: “Contiamo di metterci meno di un mese”, assicura Mendelevich. Sulla carta gli orari della Marinella prevedono l’apertura tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 “ma adesso siamo politicamente scorretti – scherza il titolare – e fino all’inaugurazione ci riteniamo liberi di aprire o chiudere. Non è una navigazione a vista, è una navigazione tranquilla. Anche perché siamo falcidiati, metà del personale è a letto con l’influenza”.

Del resto a novembre, dopo la mareggiata “epocale” che stavolta non ha scalfito la costruzione dopo i lavori di consolidamento, l’imprenditore aveva definito “vicinissima” l’apertura. Apertura che era stata più volte annunciata (San Valentino 2021, Euroflora 2022, The Ocean Race 2023, poi Ferragosto 2023) e altrettante volte disattesa. Prima il Covid, poi i problemi strutturali, quindi i rallentamenti imputati alla Soprintendenza e le lungaggini della burocrazia per il rilascio di concessioni e autorizzazioni. E ovviamente la crisi delle materie prime che ha frenato tutti i cantieri. Nel mezzo, il disastro del 2018 a quattro giorni dall’avvio del cantiere e l’ulteriore mazzata arrivata dal mare nel 2021 a lavori in corso.

La Marinella darà lavoro a 32 persone e durante la stagione estiva offrirà una nuova marina con pontile a mare, pavimentata con le pietre di scoglio originarie rinvenute durante i lavori, ad accesso libero e gratuito.

L’investimento previsto in origine era di 2,5 milioni, alla fine ne sono serviti almeno 4. Nel frattempo, però, è stato anche rinegoziato l’accordo col Comune: quello iniziale comprendeva una concessione di 20 anni con un canone annuo di 32mila euro nei primi dieci e 64mila euro nei successivi, quello nuovo ha abbattuto il canone alla soglia minima prevista dalla legge (2.500 euro) senza tuttavia allungare la durata della concessione.