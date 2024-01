Skymetro, tutti i nodi del progetto: dal rischio inondazioni ai cantieri fino al rebus dei tralicci

Genova. Ai piani alti di Palazzo Tursi c’è chi dice che sia “l’infrastruttura di trasporto pubblico più complessa d’Europa” tra quelle in fase di progettazione. E in effetti sono ancora molti i nodi da sciogliere per lo Skymetro in Valbisagno, una metropolitana che dovrà correre su una sopraelevata sostenuta da più di 200 piloni a filo d’argine lungo il torrente, in un territorio fragile e povero di spazi. Il progetto di fattibilità tecnico-economica “rinforzato”, sufficiente per ottenere il via libera ai lavori secondo il nuovo Codice degli appalti, è in continuo aggiornamento nonostante l’avvio della procedura di valutazione d’impatto ambientale regionale che dovrebbe chiudersi nel giro di pochi mesi per consentire l’apertura dei cantieri prima dell’estate, con obiettivo entrata in funzione nel 2027.

A novembre una nota inviata a Tursi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici aveva evidenziato numerose carenze e aspetti da chiarire, avvertendo che era impossibile esprimersi senza il progetto completo e sospendendo perciò i termini di legge. Integrazioni che nel frattempo sono state fornite dal Comune. Tutti gli elaborati progettuali sono consultabili online per poter inviare osservazioni. Per ora l’unico ente che ha espresso un parere (positivo senza prescrizioni) è il settore Tutela del paesaggio della Regione. Ma la lista è ancora lunga e il tempo stringe.

Tra gli aspetti più critici segnalati anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ci sono quelli di natura idraulica. E non solo perché esiste il rischio che lo scolmatore accumuli ritardi oltre la fine dei lavori dello Skymetro. I tecnici hanno rilevato che il ponte obliquo sul Bisagno a Sant’Agata, lungo quasi 100 metri, avrebbe “un franco idraulico particolarmente ridotto anche in relazione al ponte esistente”. A parte i dubbi di natura strutturale, si parla inoltre di “una struttura di grande impegno, la cui soluzione strutturale difficilmente può essere demandata ad una progettazione di massima come quella proposta”.

Secondo i progettisti dell’opera, invece, i 12 metri di altezza dell’impalcato sono sufficienti a garantire la sicurezza in caso di piena 200ennale, anche senza scolmatore. “Dal punto di vista dinamico – hanno risposto poi i progettisti al Consiglio superiore dei lavori pubblici – per treni che viaggiano a bassa velocità (nel tratto del ponte di Brignole meno di 15 km/h), si ritiene che non ci siano effettivi incrementi delle sollecitazioni né problemi di risposta della struttura”. Un altro punto critico che ha sollevato perplessità è piazzale Marassi, dove si dovrà in pratica smontare la copertura per costruire le pile al posto dei setti esistenti.

L’intero progetto, in realtà, tiene conto della situazione idraulica attuale del Bisagno, senza ulteriori interventi migliorativi. Ma proprio per questo alcune parti del tracciato risulterebbero in piena area inondabile: la stazione di piazzale Parenzo, in particolare, ricadrebbe in parte in fascia rossa, quella più pericolosa secondo il piano di bacino. Non è chiaro come ci si comporterebbe in caso di allerta meteo: oggi la stazione Brignole, che ricade in fascia arancione, chiude durante l’allerta rossa e resta aperta a metà (disattivando cioè gli ingressi dal lato di Borgo Incrociati) durante l’allerta arancione. Il rischio, insomma, è che lo Skymetro debba subire limitazioni parziali qualora fossero previste forti piogge. Senza contare le interferenze con gli affluenti, che in gran parte sono ancora da indagare.

Ancora più complesse sono le valutazioni geologiche. Anzitutto perché, come ha rilevato il Consiglio, “l’aspetto fondamentale per le problematiche delle fondazioni dell’infrastruttura è l’individuazione di diversi range di profondità, entro cui è atteso il raggiungimento

del substrato roccioso, al di sotto dei materiali sciolti di copertura, accorpando in tale livello i materiali di riporto e i sedimenti alluvionali”. In altre parole, “per un corretto dimensionamento delle opere di fondazione e per completare in modo dettagliato il modello geologico ed idrogeologico di riferimento”, saranno necessarie ancora “perforazioni a carotaggio continuo” per trovare la roccia su cui fondare i piloni.

Come riferito dai progettisti, lungo i 6,7 chilometri di tracciato dello Skymetro sono stati eseguiti tra giugno e settembre 26 sondaggi meccanici a carotaggio continuo e prove in foro, fino a un massimo di 57 metri di profondità. D’altra parte gli aspetti geologici non condizioneranno “in alcun modo il posizionamento del tracciato, governato principalmente dalla necessità di minimizzare gli impatti sulla viabilità spondale, sia in fase definitiva sia in corso di realizzazione”. Insomma, la scelta di realizzare i piloni su fondazioni indirette è “sostanzialmente obbligata”. Altre preoccupazioni – su cui il progetto non fornisce molti dettagli – riguardano la falda acquifera profonda del Bisagno da cui attingono i pozzi di piazza Giusti per l’acqua potabile. Il timore è che gli scavi per i piloni possano metterla in comunicazione con la falda più superficiale, che invece è fortemente inquinata.

Lungo tutto il tracciato dello Skymetro in sponda destra (fino a Marassi) e sinistra (fino a Molassana) saranno mantenute le attuali corsie stradali, anche se in molti punti saranno ristrette a circa 3 metri, appena sopra la misura minima consentita. È tutto da approfondire, però, l’impatto che avranno i cantieri sulla viabilità, tenuto conto anche che questa era una delle motivazioni alla base dell’esclusione del tram a raso dalle possibili alternative.

Nel progetto attuale si individuano cinque macro-cantieri, ciascuno suddiviso in 5-6 cantieri di lunghezza variabile tra 200 e 470 metri (tranne quello a monte di Brignole, un unico grande cantiere davanti a Borgo Incrociati). In ogni caso bisognerà programmare lo spostamento dei sottoservizi, la realizzazione delle pile, la costruzione dell’impalcato (e delle stazioni), la posa di armamento e impianti. I due campi base sorgeranno a Struppa (in sponda sinistra, subito dopo il ponte della Canova) e sulla piastra di Genova Est. In tutto ciò le strade della Valbisagno subiranno nuovi restringimenti di carreggiata che si aggiungeranno peraltro a quelli già in atto per il cantiere dello scolmatore.

Sul cammino della metropolitana in Valbisagno c’è poi un ostacolo piuttosto ingombrante: i cavi ad alta tensione dell’elettrodotto di Terna, sostenuti da 11 tralicci che interferiscono col tracciato e coi mezzi da cantiere. Il gestore prevede il futuro interramento della linea nel 2027, una data però “non compatibile con il cronoprogramma dei lavori dello Skymetro”, si legge nel progetto. L’unica opzione che risulta fattibile è lo spostamento della linea su tralicci ubicati sulla sponda opposta (non sarebbero ammesse opere in alveo), ma ci sono ancora diversi vincoli da valutare. Ad oggi, insomma, una soluzione precisa non è stata ancora individuata.

Vale la pena di affrontare tutti questi problemi? Secondo Amt e il Comune sì, in base a un nuovo documento inviato a Roma. Secondo il Consiglio superiore dei lavori pubblici “il confronto tra le alternative progettuali prese in considerazione” appariva “affrontato in termini estremamente generici, sintetici e puramente qualitativi, e pertanto insufficienti a soddisfare quanto previsto dalla norma”. Quindi ecco apparire una “relazione di comparazione delle alternative” che supporta la maggiore efficacia e convenienza dello Skymetro e, tra le altre considerazioni, boccia a priori la tranvia veloce, benché più economica, per le ragioni già sostenute dalla giunta Bucci: maggiori tempi di percorrenza (non meno di 20 minuti), interferenze col traffico privato, aumento dei costi di gestione perché si tratterebbe di una nuova tecnologia (mentre la metropolitana è già in esercizio). L’analisi, però, riguarda l’ipotesi di un tram tutto in sponda sinistra, mentre la proposta del comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile lo immaginava in sponda destra.

Merita un capitolo a parte il tema dei costi. A un certo punto, nella documentazione online relativa alla conferenza dei servizi, era comparso un quadro economico (fino a quel momento mai inserito) che pronosticava un investimento complessivo per oltre 545 milioni di euro (Iva compresa), annunciando in pratica un aumento del 24% dei costi rispetto alle previsioni con cui l’intervento era stato approvato dal ministero dei Trasporti. Oggi le cifre sono tornate nei ranghi degli originari 398 milioni (Iva esclusa), calcolati tuttavia in base ai prezzi del 2021, che nel frattempo hanno subito aumenti generalizzati.