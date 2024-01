Silvicoltura, Mai (Lega): “Modificato il regolamento regionale per portarlo al passo coi tempi”

Genova. “L’assemblea legislativa della Liguria ha approvato il mio emendamento al collegato al bilancio, che semplifica il regolamento forestale regionale con l’obiettivo di fornire un supporto al comparto silvicolturale e alle imprese che vi operano“.

Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Un settore in cui la Liguria prova ad essere più competitiva, forte del fatto che è la regione con il più alto indice di boscosità d’Italia, pari al 73%, contro il 36% della media nazionale. L’articolo si propone di modificare il regolamento regionale 1/99, ossia il regolamento forestale vigente. Le modifiche sono frutto del Tavolo della Forestazione che avevo avviato nel 2018 e che ha concluso i suoi lavori nel 2020 per adeguare la normativa ai tempi attuali e alle necessità del comparto serviculturale”.

“Queste modifiche, a cui ne seguiranno a breve delle altre, nello specifico riguardano le opere necessarie a lavori di taglio e di esbosco dei prodotti legnosi che comprendono i lavori di manutenzione delle strade forestali, piste di esbosco, piazzole per l’installazione di macchinari, aree per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname. Per questi interventi sono chiarite anche le norme sulla movimentazione del terreno e le autorizzazioni del caso”.

“È stato attuato anche un adeguamento normativo circa l’esonero dei canoni concessori per gli attraversamenti. Sono disposizioni che avranno ricadute positive sulla gestione dei boschi e di conseguenza anche sulla sicurezza dei nostri territori. Un modo per essere sempre più vicini agli operatori del settore e per gestire al meglio il patrimonio forestale della nostra regione, che grazie alle nostre imprese sul territorio, prova a trasformare un problema in una risorsa”, conclude Mai.