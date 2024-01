Genova. Giornata di sciopero oggi a Genova per i lavoratori Ansaldo che hanno organizzato una manifestazione in sostegno ai 16 lavoratori (13 di Ansaldo Energia e 3 lavoratori portuali) imputati per i blocchi stradali e l’occupazione dell’aeroporto dell’ottobre del 2022, nell’ambito delle manifestazioni per chiedere la ricapitalizzazione dell’azienda. Il corteo, il cui percorso prevede partenza da Principe e arrivo sotto il Tribunale di Genova, è stato organizzato da Fiom e Fim nel giorno in cui si terrà a Genova l’udienza preliminare.

Molteplici le adesioni da parte di rappresentanti di altre aziende genovesi e di tutte le sigle sindacali, che si sono unite per difendere “le battaglie dei lavoratori e il diritto di sciopero”. In piazza anche portuali e Anpi, accolti da un lungo applauso da parte dei manifestanti. e Usb. Lunga la lista di reati per cui sono imputati a vario titolo i lavoratori: tra questi, interruzione di pubblico servizio, minacce, danneggiamento, incendio, accensione di oggetti pericolosi (fumogeni) e lesioni, relativamente a un lavoratore che ha aggredito colpendolo un poliziotto del reparto mobile all’ingresso dell’aeroporto e mandandolo all’ospedale con 7 giorni di prognosi.

A partecipare al corteo almeno mille persone “Grande solidarietà da parte di tutti i lavoratori delle grande fabbriche, genovesi oggi in piazza per solidarietà con i lavoratori coinvolti ma anche per dire che non si deve criminalizzare lo sciopero – ha commentato Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Genova – Tutti quanti devono sapere che se Ansaldo riesce ad essere la più forte azienda genovese è grazie alla lotta dei lavoratori che hanno conquistato la ricapitalizzazione e sventato il fallimento dell’azienda e aperto a nuove commesse. Oggi dopo la lotta dei lavoratori si torna a sentire il rumore del lavoro all’interno della fabbrica che ci fa vedere il futuro con ottimismo. La città so stringe a tutti i lavoratori di questi lavoratori, tutti insieme uniti nella lotta”.

“Lo sciopero è un diritto sacrosanto dei lavoratori – sottolinea Christian Venzano, Fim Cisl Liguria – oggi siamo qui per ricordare cosa erano quelle giornate. Eravamo in piazza per salvare Ansaldo Energia, per salvare una azienda storica e tanti posti di lavoro. Lotte che sono servite pe arrivare al nuovo piano industriale e per far arrivare le nuove commesse. Non è una manifestazione contro la magistratura e le forze dell’ordine ma è per difendere i lavoratori e il diritto di sciopero”. “Sono state manifestazioni decise e determinate ma qua si parla del rischio di prendere 7 anni di carcere per difendere il lavoro di decine di operai e il futuro dell’azienda – ha sottolineato Francesco Grondona, Fiom Gemova – Noi siamo qua per dire ai lavoratori che non saranno mai soli e che noi seguiremo tutto il processo”.

Sciopero e manifestazione Ansaldo Energia sotto il tribunale di Genova

In piazza De Ferrari il corteo si è fermato qualche minuto per contestare il governatore Giovanni Toti: “Vergogna. Hanno definito teppisti gli operai che difendevano il proprio lavoro – hanno detto al megafono – se ci vogliono schiavi, non lo saremo mai”, lanciando il coro sotto il palazzo di Regione Liguria. Poco prima delle 11 il corteo, dopo aver attraversato il centro cittadino, è arrivato sotto il Palazzo di Giustizia dove lo striscione che ha guidato la manifestazione è stato posizionato davanti all’ingresso del tribunale. “Oggi siamo in tanti come lo siamo stati durante la manifestazione di ottobre – ha concluso Bonazzi – una lotta che ha salvato una delle aziende più importanti della città e del nostro paese. Continueremo a manifestare tutti insieme, tutti insieme uniti nella lotta”. In mattinata poi la notizia dal Tribunale, dove la prima udienza del processo è stata rinviata.