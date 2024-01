Sì al ritiro della patente per chi abbandona animali in strada, Corso: “È una battaglia di civiltà”

Genova. Via libera ieri in commissione Trasporti all’emendamento al Codice della strada che prevede un inasprimento delle pene – fino al ritiro della patente – per chi abbandona il proprio animale.

“Sono molto soddisfatta – commenta l’assessora agli Animali del Comune di Genova, Francesca Corso -. Si tratta di una battaglia di civiltà che va combattuta con tutti gli strumenti possibili. Servono punizioni esemplari per chi commette gesti così crudeli e criminali. Speriamo che l’inasprimento delle pene funga da deterrente dal commettere questi gesti. Un sentito grazie al ministro Matteo Salvini che ha voluto e sostenuto fortemente questo provvedimento”.

“Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto – hanno rimarcato i deputati leghisti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto -. Un fenomeno incivile che, soprattutto in estate, ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti. Auspichiamo che questi provvedimenti possano avere un effetto deterrente rispetto a pratiche barbare, pericolose e criminali”.

La norma prevede l‘applicazione delle pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime a coloro che, abbandonando l’amico a quattro zampe in strada o nelle vicinanze, mettono in pericolo anche gli altri utenti della strada. Ma l’inasprimento delle pene avverrà a prescindere dal verificarsi di incidenti.