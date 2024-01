Shipping in lutto: è morto Lorenzo Banchero, il gigante genovese del brokeraggio navale

Genova. Lutto nel mondo dello shipping e del brokeraggio navale: questa mattina si è spento Lorenzo Banchero, 88 anni, fondatore del gruppo Banchero Costa, colosso del settore a Genova, in Italia e in tutto il mondo.

Banchero è nato il Valbrevenna, ma crebbe poi a Genova dove nel dopoguerra entrò nel mondo del lavoro in ambito assicurativo. Nel 1956 ebbe occasione di lavorare ad Amburgo imparando la lingua tedesca e nel 1961, tornato in Italia, divenne amministratore delegato del reparto noleggio presso la Gastaldi & Co. di Genova.

Nel 1968 la svolta, con la fondazione della Banchero Costa, nata dal sodalizio con Umberto Costa. Nel 1999 dal socio acquisì tutte le quote del gruppo che nel frattempo aveva raggiunto una dimensione globale, con decine di uffici sparsi nel mondo. Nel 2011 Banchero è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente Giorgio Napolitano.

Foto: Shipping Italy