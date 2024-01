Settimana bianca di famiglia in Trentino: neve e tanto divertimento

Il 2023 è stato da poco archiviato, ma la stagione sciistica in Trentino è già in pieno svolgimento da più di un mese e le varie piste dei comprensori sciistici hanno già accolto migliaia e migliaia di appassionati delle attività invernali come lo sci alpino, lo sci di fondo e lo snowboard, ma anche lo slittino e le escursioni invernali nei boschi resi magici dalla neve. I suggestivi mercatini di Natale hanno chiuso i battenti, ma sono tantissime le possibilità di divertirsi e rilassarsi con la propria famiglia.

Perciò, se stai accarezzando l’idea di una splendida settimana bianca di famiglia qui trovi tanti family hotel in Trentino; si tratta infatti del motore di ricerca del circuito Familienhotels. È molto semplice trovare l’offerta ideale. Una volta scelto il periodo di soggiorno, si seleziona una delle zone proposte, le caratteristiche desiderate (per esempio animali ammessi, assistenza neonati, scuola e corsi di sci, optional come sauna, piscina coperta ecc.), la categoria family (si può scegliere tra Premium, Plus oppure Light) e altre opzioni relative al tipo di ristorazione (mezza pensione, solo pernottamento, colazione inclusa ecc.) e al tipo alloggio (residence, appartamento, hotel).

Terminato l’inserimento dei dati si visualizzeranno quelle strutture che rispondono ai vari criteri selezionati; a questo punto non rimane che visionarle e scegliere quella che si preferisce. Se invece non abbiamo trovato strutture si possono cambiare alcuni criteri di ricerca.

Trentino: le più belle piste da sci

Scegliere il Trentino per una settimana bianca di famiglia è davvero un’ottima idea; qui avrai infatti a disposizione ben 800 km di piste, quelle di Pejo 3000 in Val di Sole, quelle di Madonna di Campiglio sulle Dolomiti di Brenta, quelle dell’altopiano della Paganella, così come quelle della Val di Fassa, della Val di Fiemme oppure quelle della Valsugana o del Monte Bondone.

Settimana in Trentino: la zona di Madonna di Campiglio

Una delle più belle località sciistiche italiane è la Skiarea Campiglio, la più grande del Trentino e che mette a disposizione degli appassionati ben 156 km di piste nei comprensori di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Folgarida-Marilleva; i 62 impianti resteranno aperti fino ad aprile.

Ovviamente non vanno dimenticati i bellissimi snowpark, come per esempio l’Ursus Snowpark di Campiglio, l’Ursus Mini Park di Pradalago e il Brentapark di Pinzolo.

Varie sono le possibilità per chi pratica lo sci di fondo; 22 km di piste si trovano a Campo Carlo Magno, 5 km a Carisolo, mentre altri 5 si trovano in Valle di Daone.

Una grande occasione di divertimento per tutta la famiglia è poi la pista da slittino che parte dal Monte Spinale e attraversa i prati di Malga Fevri fino ad arrivare alla partenza della seggiovia Spinale 2 che può portare comodamente all’inizio della discesa. La pista è lunga poco meno di 3 km e ha un dislivello di circa 340 m; l’orario di apertura va normalmente dalle 9 alle 16.

Ci sono poi molte opportunità anche per coloro che amano le ciaspolate che permettono di immergersi nel bosco e godersi il silenzio e la vista innevata delle Dolomiti di Brenta. Sono diverse anche le passeggiate che si possono fare a piedi senza l’ausilio delle ciaspole.

Insomma, qualsiasi sport invernale si preferisca, il Trentino è la scelta ideale per una settimana all’insegna della neve e del divertimento.