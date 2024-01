Settimana bianca a Santa Cristina, nella splendida Val Gardena

Se avete la passione della neve e degli sport invernali, una scelta ideale per la vostra settimana bianca è sicuramente la splendida Val Gardena dove nei primi giorni del mese di dicembre è iniziata la stagione sciistica che vedrà la sua conclusione soltanto nella prima settimana di aprile 2024.

Gli appassionati delle varie attività invernali hanno quindi ancora molto tempo per sbizzarrirsi sulle piste messe a disposizione dai comprensori sciistici della Val Gardena e dell’Alpe di Siusi.

Tanto sci quindi, ma anche tanto relax e benessere se sceglierete come meta del vostro soggiorno l’hotel Dosses a Santa Cristina in Val Gardena, una splendida struttura a 4 stelle superior che accoglie i suoi ospiti offrendo servizi wellness di altissima qualità. Tra le molteplici opzioni disponibili spiccano la sauna finlandese, la biosauna alpina, il bagno turco, la fontana di ghiaccio, l’idromassaggio e la maxi shower in grotta.

La struttura offre anche una piscina panoramica esterna riscaldata a 30 °C, sia in estate che in inverno, permettendo agli ospiti di immergersi e godere del magnifico panorama delle Dolomiti circostanti. Con un contributo spesa è inoltre possibile sperimentare i trattamenti della Beauty Lounge Armonia (massaggi, cure wellness ecc.).

Altro plus del Dosses è la connessione wi-fi è accessibile in tutta la struttura e inoltre, per chi viaggia con i bambini, c’è il “Paradiso dei Bambini Dosses”. Da non trascurare è anche l’eccezionale offerta enogastronomica che fonde la tradizione altoatesina con i sapori della cucina mediterranea.

Val Gardena/Alpe di Siusi: il paradiso delle attività invernali

L’attrezzata zona sciistica Val Gardena/Alpe di Siusi fa parte dell’associazione Dolomiti Superski che ha al suo interno i dodici comprensori sciistici dolomitici; a essi è possibile avere accesso con un unico skipass.

L’area nel suo complesso offre circa 180 km di piste da sci e più di 80 impianti di risalita. Si devono poi eventualmente considerare i circa 300 km di piste dalla zona sciistica del Sellaronda.

Fra le tante bellissime piste da sci offerte da questi comprensori vi sono anche le “Legendary 8”, 8 piste così belle e anche ricche di storia che hanno meritato appunto l’appellativo di “leggendarie”: Saslong, Cir, Ciampinoi, Bravo, Falk, Gardenissima, La Longia e Pilat.

Per tutti coloro che allo sci alpino preferiscono lo snowboard ci sono varie possibilità fra cui il Funpark Sassolungo-Val Gardena e lo Snowpark Sassolungo-Val Gardena.

Da Santa Cristina potrete facilmente raggiungere anche lo Snowpark Furdenan di Ortisei, ideale per far divertire i più piccoli.

Per chi vuole praticare lo sci di fondo, Santa Cristina è l’ideale grazie al Centro di Fondo Monte Pana che offre ai fondisti varie possibilità: ci sono infatti piste per i principianti e piste per gli sciatori più esperti. Una pista molto facile è per esempio la Palusc con una lunghezza di 5,2 km; di medio livello è La Buja, lunga circa 6,7 km, mentre molto difficile è la pista Val Scura di 7,5 km con un dislivello di 272 m. Vi sono comunque diverse altre possibilità fra cui scegliere. Per quanto riguarda lo slittino, infine, una bellissima pista è la Rasciesa, lunga ben 6 km.