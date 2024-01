Sestri levante, l’assessore Giampedrone al Comune: “Su stadio lavori in corso, pronti con il primo anticipo”

Sestri levante. L’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha incontrato oggi l’amministrazione comunale di Sestri Levante per un aggiornamento e un confronto sui vari progetti che riguardano la città dei Due mari, in particolare i lavori di adeguamento normativo e funzionale dello stadio “Giuseppe Sivori” e il progetto della nuova viabilità della frazione di Riva Trigoso.

“Per quanto riguarda lo stadio – spiega l’assessore Giampedrone – abbiamo fatto il punto: i lavori sono in corso, in questa fase in particolare sotto tribuna Gori. A breve, quando lo stato del cantiere lo consentirà, effettueremo un sopralluogo. Da parte nostra, Regione Liguria è pronta a erogare il primo anticipo, che ammonta al 40% dei fondi complessivamente stanziati”.

L’intervento sul Sivori permetterà allo stadio di rispettare i criteri infrastrutturali, di sicurezza, funzionali e sportivi necessari per ottenere l’idoneità al campionato di calcio della Lega Italiana Calcio Professionistico. Su questo capitolo, Regione Liguria ha stanziato complessivamente oltre 2 milioni e 200 mila euro, in due tranche, a cui si sommano i circa 670mila stanziati dal Comune, di cui 500mila euro per il rifacimento del manto erboso.

Tra i vari interventi previsti figurano il rifacimento dell’impianto di illuminazione, la manutenzione degli spogliatoi delle squadre e degli arbitri, la sistemazione di recinzioni, cancelli e percorsi, la manutenzione e l’adeguamento delle tribune spettatori, la realizzazione di una nuova gradinata prefabbricata metallica scoperta e di posti e servizi per spettatori disabili, il potenziamento dell’impianto di diffusione sonora, la realizzazione di un nuovo spazio per la stampa.

“Abbiamo svolto un approfondimento e un aggiornamento sul progetto di nuova viabilità di Riva Trigoso– aggiunge Giampedrone – un progetto di grande rilevanza per il futuro industriale di Sestri Levante e per la viabilità dell’intera area. Regione conferma ovviamente il proprio sostegno per la realizzazione del progetto: nei primi mesi di quest’anno andremo a dare disponibilità effettiva dei fondi, per arrivare ad avere il progetto di fattibilità tecnica ed economica entro questa estate. Allo stesso tempo – conclude – confermiamo l’impegno di Regione, insieme col Comune, a seguire i prossimi passaggi per arrivare alla realizzazione dell’opera”.

Dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 20 marzo 2023, nell’ottobre scorso il Comune di Sestri Levante ha trasmesso alla Regione una richiesta di contributo a valere sul Fondo Rotativo Regionale di 258mila euro per il finanziamento della progettazione definitiva. È previsto il completamento della fase progettuale entro i primi mesi del 2025. Si prevede di appaltare ed avviare i lavori entro la fine del 2025 e concludere entro il 2028.

“È stato un incontro positivo, su numerosi temi che riguardano il futuro del nostro territorio – spiega il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – Per quanto riguarda in particolare la viabilità di Riva Trigoso, si è evidenziata la necessità di affinare ulteriormente gli accordi tra RFI, Fincantieri e Arinox, al fine di procedere alle fasi successive di realizzazione dell’opera. In ogni caso, ora procederemo con la progettazione preliminare grazie al finanziamento regionale”.