Sestri Levante: in piazza Aldo Moro arrivano due telecamere per la videosorveglianza

Sestri Levante. Domani, giovedì 18 gennaio, inizieranno i lavori propedeutici all’installazione di due telecamere di videosorveglianza in piazza Aldo Moro, zona centrale di Sestri Levante, che fino a questo momento ne era rimasta sprovvista.

I lavori comprendono attività di scavo e di studio di fattibilità, necessari per garantire una corretta implementazione del sistema di videosorveglianza del Comune. Salirà a 507 il numero di telecamere di videosorveglianza attive sul territorio comunale, di cui 30 di lettura targhe e le restanti ambientali. La conclusione dei lavori è prevista entro dieci giorni lavorativi dal loro inizio.

L’assessore al Turismo e Commercio, Giuseppe Ianni commenta: “Mi sono attivato in questi mesi affinché potessero essere installate le telecamere in piazza Aldo Moro, sprovvista inspiegabilmente fino ad oggi di una qualunque videosorveglianza. Come assessore al Turismo e al Commercio ritengo che in una zona così centrale della città ci debba essere sempre un controllo adeguato e quindi, in collaborazione con i tecnici degli uffici comunali e con la Comandante della Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno profuso, siamo arrivati all’obiettivo che ci eravamo prefissati, dopo un lavoro portato avanti insieme. Sestri Levante è, e sarà ancor di più, una città sicura per residenti e ospiti”.

“L’intervento che inizierà nei prossimi giorni è finalizzato al monitoraggio di una delle piazze centrali e più frequentate del Comune, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per i cittadini, specialmente nel centro storico. Con l’implementazione del sistema di videosorveglianza, si andrà a coprire un’area molto importante che, fino a questo momento, non era dotata di telecamere di sorveglianza − sottolinea il sindaco Francesco Solinas − le telecamere a Sestri sono fondamentali per la sicurezza della cittadinanza e un ringraziamento va alla Polizia Locale che anche con l’importante ausilio della videosorveglianza, svolge un prezioso lavoro quotidiano per la sicurezza generale”.

L’amministrazione comunale sta valutando ulteriori implementazioni del servizio di videosorveglianza in altri punti critici della città, come ad esempio nella zona industriale di via Latiro. L’obiettivo è estendere la copertura per garantire un territorio sempre più sicuro e controllato.