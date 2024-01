Servizio civile universale, in biblioteca a Genova tre open day organizzati dal Comune

Genova. Il Comune di Genova ha organizzato tre open days di orientamento per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari in progetti di intervento di Servizio Civile Universale. Durante gli incontri, della durata di due ore, gli Enti accreditati illustreranno le loro proposte e le modalità di candidatura.

Gli appuntamenti si terranno nella biblioteca internazionale per ragazzi “De Amicis”, al 2° piano dei Magazzini del Cotone del Porto Antico, giovedì 1° febbraio dalle ore 15 alle 17 e mercoledì 7 febbraio dalle ore 10.30 alle 12.30 organizzati da Informagiovani; un terzo appuntamento sarà in programma nella sala consiliare del Municipio IX Levante di via Pinasco 7 cancello lunedì 5 febbraio dalle ore 16 alle 18 ideato con il supporto della rete e dell’ufficio Progetti e servizi per i giovani. Tutti gli incontri sono stati preparati con il supporto della Clesc-Conferenza Ligure Enti di Servizio Civile (www.clesc.it/). Saranno presenti anche rappresentanti della Consulta dei Giovani del Comune di Genova

«Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita personale per tutti i giovani che desiderano dedicare alla propria comunità un anno della loro vita promuovendo valori come solidarietà, cooperazione, tutela dell’ambiente e importanza della cultura – afferma Francesca Corso, assessore alle Politiche per i giovani -. Attraverso la realizzazione di questi open day il Comune di Genova vuole essere al loro fianco sin dai primissimi passi di questo percorso. Desideriamo offrirgli un supporto qualificato per rispondere ai loro quesiti aiutandoli a scegliere l’opportunità più confacente alle proprie caratteristiche affinché questa esperienza sia un mezzo per acquisire competenze professionali utili per futuri sbocchi occupazionali ma anche per arricchire l’intero tessuto sociale».

I posti disponibili per aderire ad uno dei 67 progetti che si realizzeranno quest’anno e nel 2025 sono 515. La domanda di partecipazione potrà essere presentata online sino alle ore 14 di giovedì 15 febbraio accedendo al link: domandaonline.serviziocivile.it utilizzando lo SPID personale.

L’impiego nei progetti avverrà tra maggio e settembre, durerà 12 mesi e prevede un orario di servizio di 25 ore settimanali ed il percepimento di un assegno mensile di 507,30 euro. Lo svolgimento del Servizio Civile Universale offre crediti formativi e percorsi di validazione delle competenze oltre ad essere un utile requisito in occasione di concorsi pubblici.

Le attività di volontariato richieste riguarderanno l’assistenza, l’educazione e promozione culturale/paesaggistica, il patrimonio ambientale/riqualificazione urbana, la protezione civile ed il patrimonio storico e artistico culturale. Molti sono i progetti e le sedi dove i giovani possono realizzare il Servizio Civile Universale, tra cui l’Informagiovani del Comune di Genova.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it, prendere un appuntamento all’Informagiovani di Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, scrivere una email a informagiovani@comune.genova.it o dialogare tramite Whatsapp contattando il numero telefonico 3346417033.