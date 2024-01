Servizio civile, a Genova opportunità con La Piuma a Forte Tenaglie: è la prima volta

Genova. Il Servizio civile è una scelta di crescita, attraverso l’aiuto agli altri, ai beni comuni e a tutto il paese. Fare il servizio civile significa impegnarsi per e con gli altri; portare aiuti concreti a persone che vivono in condizioni di difficoltà personali e sociali; un anno di partecipazione alla vita sociale della tua comunità; un anno di formazione civile, culturale e professionale.

La Piuma per la prima volta partecipa come destinazione di 1 posto di servizio civile all’interno del progetto “Da ferite a feritoie” promosso dal CNCA – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, di cui siamo parte. Vi chiediamo un aiuto nel diffondere la notizia a giovani potenzialmente interessati.

Per presentare la domanda questo è l’unico link ufficiale da seguire: https://domandaonline.serviziocivile.it/

Il servizio al Forte Tenaglie di Genova con l’Associazione La Piuma riguarda un supporto e un accompagnamento dei minori che vivono in casa famiglia; un supporto ai minori in visita all’area del Forte tramite scuole e gruppi educativi; un supporto alla realizzazione di eventi aperti alla cittadinanza e in particolare alle famiglie, per la condivisione del patrimonio naturalistico, storico e sociale che qui vive l’associazione; un supporto alla manutenzione e al recupero delle aree verdi lavorando insieme a volontari e persone alle misure alternative.

Per partecipare alla selezione, è richiesto al o alla giovane il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

b) i giovani tra i 18 e 28 anni di età non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

c) non aver riportato condanna, anche non definitiva.

Scarica la scheda progetto dal sito del CNCA