Serie C. Sestri Levante vs Entella si giocherà allo stadio Luigi Ferraris

Genova. Era da giorni che questa possibilità circolava in maniera ufficiosa. Ma oggi la società rossoblù ne ha comunicato l’ufficialità: il derby del Tigullio tra Sestri Levante ed Entella si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La nota:

“L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 rende noto che, a seguito del vertice che si è svolto questa mattina in Prefettura, il derby del Tigullio Sestri Levante-Virtus Entella, gara valida per la terza giornata di ritorno di Serie C, si giocherà allo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, in presenza di pubblico, domenica 21 gennaio in orario pomeridiano da definire.

Il nostro club intende ringraziare Prefettura, Questura, Comune di Genova, Città metropolitana di Genova, Regione Liguria e la società Luigi Ferraris Srl che gestisce lo stadio, in particolar modo il dottor Matteo Sanna”.