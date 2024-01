Serie B, Sampdoria sconfitta a Venezia 5 a 3, super Pohjanpalo

VENEZIA 5 (16′, 35′, 57′ Pohjanpalo, 73′ Busio, 77′ Ellertsson) VS SAMPDORIA 3 (30′ Benedetti, 64′ De Luca, 70′ Depaoli)

95′ Non c’è tempo per l’angolo, Dionisi fischia tre volte e termina qui il match. Pirlo ancora a confronto con il direttore di gara probabilmente per il rosso di Benedetti, ma la Samp è ancora bloccata al tredicesimo posto. Grandissima prova d’orgoglio nonostante l’ampio risultato per i blucerchiati, sotto 3 a 1 con un uomo in meno non si perde d’animo e nel momento peggiore riesce a riaccendere quella scossa che permette a De Luca prima e a Depaoli poi di riagguantare il risultato. Poi il Venezia però, che ha disputato una grandissima gara, decide di mettere la quarta con Busio e la quinta con Ellertsson siglando due gol nel giro di 4 minuti, seppellendo definitivamente le speranze ospiti.

94′ Tessmann calcia e Stankovic evita il 6 a 3 con una grandissima smanacciata mandando la palla in calcio d’angolo.

90′ Assegnati 5 minuti di recupero.

86′ Altra sostituzione per il Venezia, fuori Johnsen per Olivieri.

84′ Doppio cambio anche per Pirlo, che inserisce Panada e La Gumina per Yepes e De Luca.

81′ Triplo cambio adoperato da Vanoli, fuori Pohjanpalo con tanto di standing ovation, al quale seguono Pierini e Altare. Subentrano Gytkjaer, Svoboda e Dembele.

76′ Incredibile, ancora in gol il Venezia, 8 gol totali in 77 minuti e segna proprio il numero 77, Ellertsson, con un colpo rasoterra che Stankovic non vede nemmeno partire, Venezia nuovamente avanti di due.

73′ Dura appena 3 minuti il vantaggio blucerchiato, Busio schiaccia in porta e riporta in vantaggio i suoi svettando su Giordano, che partita cari lettori, 4 a 3 al Penzo.

70′ La Sampdoria non muore mai, ecco il gol del pareggio con Depaoli che beffa Joronen! Palla di Ricci con il contagiri che si fa perdonare per il rigore concesso nel primo tempo, Depaoli con caparbietà prima svetta più in alto di Altare e poi anticipa pure il portiere avversario depositando la palla in porta e riaccendendo le speranze dei 2000 tifosi genovesi presenti al Penzo.

69′ Palo clamoroso di Zampano che fa tremare la Samp, ma la squadra di Pirlo non molla.

68′ Ammonito Johnsen per un brutto fallo a centrocampo.

64′ Che gol ha fatto De Luca! Tiro potente tra una sventagliata e un pallonetto, tiro di prima intenzione che scavalca Joronen e accorcia le distanze sul tabellino. Attenzione solo alla posizione di partenza della punta ospite, ma Dionisi indica il dischetto di centrocampo e convalida il gol.

63′ Cambio per Pirlo, fuori Verre per Barreca per risistemare lo scacchiere blucerchiato.

61′ Anche Johnsen prova ad entrare nel tabellino dei marcatori, ma la sua conclusione viene sparata alta.

57′ Sale in cattedra Pohjanpalo, cala il tris Pohjanpalo, fa tutto Pohjanpalo che fa esplodere il Penzo in tuffo di testa su assist di johnsen. Che giornata per il fiammingo.

47′ Ammonito Sverko per aver letteralmente abbattuto Depaoli. Calcio di punizione sulla trequarti per i blucerchiati. Giallo anche per La Gumina per alcune proteste verso Dionisi.

45′ Si riprende, palla per la Samp. Cambio nelle trafile veneziane, fuori Lella per Ellertsonn. La Samp toglie un riferimento offensivo centrale per risanare il buco lasciato a centrocampo da Benedetti, abbassando De Luca al fianco di Verre.

Secondo tempo

47′ Termina qua il primo tempo, doppio fischio di Dionisi.

45′ Assegnati 2 minuti di recupero.

43′ Clamoroso, tris di cartellini gialli in poco tempo, due solamente per Benedetti che finisce negli spogliatoi lasciando la squadra in 10 con ancora un tempo da giocare. Furioso Pirlo in panchina contro Dionisi, per lui il fallo non era da ammonizione, ma l’intervento in ritardo, seppure il contatto non sia troppo cattivo, gli costa il giallo.

42′ Altra ammonizione per la Samp, questa volta tocca a Verre che perde la ragione ed interviene malamente su Lella.

41′ Ammonito Benedetti per un fallo su Busio. Contrasto non troppo cattivo ma il giocatore statunitense era involato verso la porta.

35′ Pohjanpalo decide di ascoltare Stankovic che lo aveva invitato a calciare alla sua destra e il fiammingo lascia partire un missile proprio alla destra del figlio d’arte. Sampdoria nuovamente in svantaggio.

34′ Rigore per il Venezia, clamoroso errore di Ricci che stende Johnsen in area, sul dischetto Pohjanpalo per la doppietta.

31′ Subito rischio però per la Samp, che probabilmente ha patito il momento del gol e stava ancora volando sulle ali dell’entusiasmo, rischiando di subire in due occasioni consecutive il gol dello svantaggio.

30′ Primo gol in stagione per Benedetti, lampo Samp! Palla a rimorchio di Yepes che subentra in area e mette in mezzo per il giocatore ex Bari che deve solamente spingere il pallone in rete.

20′ Candela per Altare, ottimo cross dalla trequarti non impattato benissimo dal compagno di reparto, Stankovic blocca la sfera.

16′ Che gol ha fatto Pohjanpalo! Pierini si accentra in area di rigore e con coraggio, quasi alla cieca, deposita in mezzo. Il numero 20 di casa, un po’ distanziato dalla porta e con Stojanovic in copertura, prova il colpo da biliardo per anticipare la difesa che riesce alla perfezione, Venezia in vantaggio.

13′ Prima conclusione del match di Verre, calcio d’angolo Samp. Sugli sviluppi, palla difesa benissimo dal Venezia.

12′ Squadre molto ordinate e attente, sia in fase di possesso che di non possesso. Pressing alto per ambo le compagini che non si limitano ad aspettare ma anzi, cercano di recuperare il possesso il prima possibile, regalando anche un’ottima partita ricca di momenti ed azioni.

8′ Zampano in super ritardo su Depaoli, fallo brusco a centrocampo sul quale ci sarebbe potuta stare l’ammonizione, ma Dionisi decide solo di dare un avvertimento verbale, la prossima volta sarà giallo anche per lui.

3′ Punizione dal limite per la Samp, prima possibile grande occasione della gara, dalla quale arriva anche la prima ammonizione della partita, giallo per Lella. Sulla battuta Giordano e Verre, un mancino e un destro. Decide di andare Verre e di calciare con il destro sul palo protetto da Joronen, ma il pallone non centra lo specchio.

2′ Disimpegno perciolosissimo di Pohjanpalo, calcio di punta verso il portiere che per poco non diventa non un assist per De Luca.

1′ Si comincia, Penzo quasi al completo. Primo pallone per i padroni di casa, ma la Samp riesce subito a recuperare il pallone.

Primo tempo

Venezia. Momento no per ambo le compagini e oggi, allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, la squadra di Andrea Pirlo cercherà di strappare punti fondamentali per riprendere quota in classifica e centrare quantomeno i playoff. Grande assente di giornata il leader di questa Sampdoria, Sebastiano Esposito, ai box per un piccolo risentimento accusato in allenamento che, come ha affermato il suo allenatore: “Non aveva grosso dolore, ma una piccola lesione l’aveva. Dobbiamo guardare avanti ed essere positivi”. Potrebbe rientrare nelle prossime partite, ma sicuramente oggi non si vedrà ne in campo ne in panchina. Anche i padroni di casa arrivano da momenti non troppo felici, solamente 2 punti nelle ultime 4 partite, l’ultima vittoria risale al 2 di Dicembre e la vetta del campionato sta sempre di più scemando, soprattutto se continueranno ad arrivare sconfitte.

Sampdoria: Stankovic, Depaoli, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Benedetti, Verre, Yepes, Ricci, Giordano, De Luca.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Askildsen, Barreca, Conti, La Gumina, Leonardi, Girelli, Delle Monache, Lotjonen, Malagrida, Ntanda, Panada, Ravaglia.

Venezia: Joronen, Candela, Altare, Sverko, Zampano, Busio, Lella, Tessmann, Johnsen, Pohjanpalo, Pierini.

Allenatore: Vanoli

A disposizione: Andersen, Bjarkason, Bruno, Cheryshev, Dembele, Ellertsson, Grandi, Gytkjaer, Modolo, Olivieri, Svoboda, Ullmann.

Arbitri incontro: Dionisi della sezione di L’Aquila, assistito da Cipriani di Empoli e Ceolin di Treviso

Ammoniti: Lella (VEN), Benedetti (SAM, doppia ammonizione ESPULSO), Verre (SAM), Sverko (VEN)