Serie B, sconfitta di misura per la San Giorgio Waterpolo

Genova. La quarta giornata di campionato di Serie B, la prima dopo le festività, non sorride alla San Giorgio Waterpolo, che in casa del Lerici viene superata di misura: 5-4 il risultato finale.

“Abbiamo giocato una splendida partita – commenta il tecnico Lorenzo Marino -, di sacrificio e dedizione. Sul 4 pari Cardo ha parato un rigore decisivo a Dainese e abbiamo avuto l’uno contro zero per andare in vantaggio a 30 secondi dalla fine. Purtroppo sul ribaltamento abbiamo subito il gol partita. Un altro passo avanti nella crescita di questo gruppo.