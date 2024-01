Serie B, Pirlo guarda al futuro dopo la sconfitta di Venezia: “Spirito ottimo, combattiamo partita dopo partita per invertire la rotta”

Venezia. Partita rocambolesca e spettacolare quella andata in scena al Penzo di Venezia. Termina 5 a 3 a favore degli arancioneroverdi, complice un super Pohjanpalo che sigla una bellissima tripletta: prima beffa Stankovic con il tacco, poi sfida sempre l’estremo difensore blucerchiato dal dischetto, concludendo l’hattrick con un super gol di testa lanciandosi al volo. La Sampdoria in 10 non si lascia però perdere d’animo. Benedetti, espulso sul finale del primo tempo per somma di ammonizioni, pareggia la prima rete del fiammingo e, nel secondo tempo, ci pensano prima De Luca e poi Depaoli a firmare il 3 a 3. Poi la disfatta blucerchiata: in 4 minuti Busio e Ellertsson portano il risultato sul 5 a 3 e chiudono la partita.

Grandissima prova di cuore e di orgoglio, si poteva vedere nel momento in cui Pirlo, furioso per il cartellino rosso, entra in campo e chiede a gran voce a Dionisi il motivo di quella seconda ammonizione, vicina solamente 2 minuti alla prima ottenuta da Benedetti. Giornata no per ambo le difese, sono 8 i gol totali ed entrambi i reparti, seppur a livello di giocate e di costruzione abbiano sbagliato ben poco, hanno lasciato alcuni buchi non rendendosi incisive nel momento del bisogno.

Pirlo analizza l’andamento del match: “Partita difficile da commentare, ci sono stati tanti episodi. Siamo rimasti in 10 e ci siamo complicati la vita da soli, compiendo errori di valutazione e personali dopo averla pareggiata per ben due volte”.

“Purtroppo siamo questi – continua l’allenatore blucerchiato-, siamo pochi. Non ho nemmeno avuto la possibilità di inserire un difensore in più nel secondo tempo, avevo a disposizione solo un ragazzo della primavera che rientrava dall’infortunio, diventa difficile sistemare le cose quando si ha la coperta corta”.

Arrivano ugualmente i complimenti alla squadra per quanto dimostrato in campo: “Va fatto un plauso a questi ragazzi che sono comunque riusciti a rimanere in partita ed erano anche quasi riusciti a risistemarla e ribaltarla. Dobbiamo andare avanti, avremo un giocatore in meno dopo la squalifica di Benedetti”.

Nessun rimprovero e nemmeno mancanza di orgoglio secondo l’ex Juventus: “Lo spirito è stato ottimo, infatti non recriminiamo nulla ai nostri giocatori. Sarà difficile fino alla fine e dobbiamo combattere partita dopo partita per cercare di invertire la rotta“.