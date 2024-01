Serie B Interregionale: Sestri prova la rimonta, Quarrata allunga nel finale

Genova. Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Sestri contro Dany Basket Quarrata in Serie B Interregionale. Con i toscani sul +15 nel terzo quarto i sestresi per poco non centrano la rimonta contro i quarratini, abili nei minuti finali a contenere il forcing sestrese e ad allungare fino al risultato finale.

La partita comincia con le due squadre in sostanziale equilibrio. Alla fine del primo quarto il primo break da parte dei quarratini, che si portano fino al +8, chiudendo il primo quarto sul 14-21. Nella seconda frazione i Seagulls cercano di trovare la quadra difensivamente ma i toscani si portano sul +11. In quel momento i genovesi stringono con un parziale di 6-2 ad opera di Pintus, Daunys e Zini, tornando però a -9 all’intervallo lungo. Nella ripresa la partita sembra mettersi definitivamente nelle mani di Dany Basket, guidata dall’asse Regoli-Tiberti, capace di andare fino al +15 di vantaggio. In quel momento, però, Sestri fa quadrato e inanella un parziale di 9-1 a cavallo tra il terzo e il quarto quarto. Sul più bello però si fa sentire la stanchezza e, complice l’allontanamento di Daunys per un fallo antisportivo che si somma al fallo tecnico fischiato nel primo tempo, la rimonta non viene capitalizzata. Da quel momento, sul +4 a sette minuti dalla fine, Quarrata allunga definitivamente sfruttando le sue altissime percentuali dall’arco. Vittoria dunque per i toscani al PalaFigoi.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: “Difficile commentare una partita che ci ha visto ricucire per due volte un gap importante, sopra la doppia cifra, arrivare a 7 minuti dalla fine a contatto e poi perdere completamente la concentrazione e buttare via tutto quello che di buono avevamo fatto nella gara. Dobbiamo assolutamente cambiare registro, mentalità. Noi rappresentiamo la città di Genova e questo deve essere motivo di orgoglio, non dobbiamo mai dimenticarlo, il modo migliore, io credo sia di mettere in ogni minuto di ogni partita il massimo impegno, la massima concentrazione e soprattutto, mi ripeto, l’orgoglio di rappresentarla”.

In settimana si è rinforzata la Pallacanestro Sestri in vista della seconda parte di stagione in Serie B Interregionale. La società genovese firma Leonardo Bassi, guardia e ala piccola forlivese proveniente dalla Pallacanestro Senigallia.

Atleta di 197 cm nato cestisticamente a Forlì, Bassi ha completato il suo percorso nel Settore Giovanile prima con OneTeam Forlì e poi con la Pallacanestro Forlì. In contemporanea rispetto ai Campionati d’Eccellenza a cui ha preso parte ha maturato anche esperienza senior in Serie C Silver con Gaetano Scirea Bertinoro Basket, arrivando quest’anno in Serie B Interregionale con la canotta di Senigallia.

Queste le prime parole di Leonardo Bassi in canotta Seagulls: “Sono molto felice di aver intrapreso questa strada. Una scelta difficile perché per la prima volta mi trasferisco così lontano da casa, ma la società e i compagni si sono dimostrati subito bravissime persone e super disponibili. Ora c’è molto da lavorare per raggiungere un obbiettivo sul campo, perché ancora nulla è finito e spero di riuscire a dare un importante contributo al coach e ai compagni”.

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE B

PALLACANESTRO SESTRI – DANY BASKET QUARRATA 65-91 (14-21; 19-21; 16-16; 16-33)

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 19, Pintus 14, Bassi 11, Zini 8, Anaekwe 7, De Paoli 4, Pittaluga, Cavallaro, Costa ne, Cartasegna ne, Lo ne. All. Bianchi.

DANY BASKET QUARRATA: Marini, Mustiatsa 7, Balducci 15, Molteni 8, Falaschi, Calugi 2, Regoli 27, Antonini 4, Agnoloni 3, Tiberti 25. All. Tonfoni.