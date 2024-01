Serie B Interregionale, la Pallacanestro Sestri cede a Lucca con 8 punti di scarto

Genova. Sconfitta per la Pallacanestro Sestri contro Basket Lucca nel Girone B di Serie B Interregionale. Seagulls che pagano lo scotto di un primo tempo di marca lucchese, a differenza di un secondo concluso in vantaggio dal punto di vista del parziale e in cui toccano il singolo possesso di distanza.

La partita comincia con il team lucchese che parte forte con un parziale di 10-2, subito ricucito dai Seagulls fino al 12-9. In quel momento però la squadra di casa inizia a creare un gap che risulterà poi decisivo. Seagulls che, non riuscendo a trovare contromisure all’attacco avversario, scivolano fino al 25-13 di fine primo quarto. Nella seconda frazione coach Bianchi registra la difesa e così i sestresi toccano il -6, subendo poi l’allungo toscano fino al 50-31 all’intervallo lungo.

Al rientro in campo la sfida è equilibrata, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo fino al 67-48 con cui si giunge così all’ultima frazione, in cui i Seagulls si accendono. Il quarto recita complessivamente 14-25 per i genovesi, con un iniziale 4-11 di parziale che li rimette in carreggiata. Con la tripla di Bassi i liguri toccano perfino il -2, con Lucca che però rimane lucida e resiste al tentativo di rimonta nell’ultimo minuto e mezzo, portando a casa la vittoria.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Approccio troppo soft che ha concesso 50 punti nei primi due quarti. Po abbiamo reagito arrivando ad un possesso di distanza nelle battute finali, ma troppo poco per vincere. Non abbiamo mollato mai e questa è la cosa positiva che dobbiamo portarci dietro. Ora abbiamo due allenamenti per prepararci al meglio per l’impegnativa partita di Cecina».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE B

BASKET LUCCA – PALLACANESTRO SESTRI 81-73

(Parziali: 25-13; 25-18; 17-17; 14-25)

BASKET LUCCA: Simonetti 15, Trentin 14, Lippi 14, Barsanti 13, Burgalassi 8, Tempestini 6, Del Debbio 5, Barbieri 3, Pierini 3, Landucci, ne, Brugioni ne, Lenci ne. Coach: Olivieri.

PALLACANESTRO SESTRI: Anaekwe 17, Bassi 15, Lo 9, Daunys 9, Pintus 9, Cavallaro 7, Pittaluga 5, Zini 2, Barnini, Cartasegna, Costa ne, Gallo ne. Coach: Bianchi.