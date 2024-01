Serie B, la Sampdoria torna a sorridere: Giordano e Ghilardi rimontano il Cittadella, 1-2 blucerchiato al “Tombolato”

Risultato: Cittadella 1-2 Sampdoria (52’ Pandolfi, 60’ Giordano, 68’ Ghilardi)

Termina 1-2 il match.

Al 93’ Pittarello trova libero nell’area piccola Maistrello il quale manca incredibilmente l’appuntamento con il gol calciando altissimo: brivido enorme per la Sampdoria, ma resiste l’1-2 al Tombolato.

Il direttore di gara comanda 6 minuti di recupero.

All’89’ si lotta su ogni pallone: stanno saltando tutti gli schemi, difende quasi a pieno organico la Sampdoria.

All’85’ proprio il neo entrato Barreca cerca la porta calciando dal limite dell’area, ma il suo tentativo non trova l’esito sperato.

All’84’ Murru accusa un problema fisico aggiungendosi probabilmente al lungo elenco di blucerchiati infortunati: dentro Barreca al suo posto.

All’82’ Gorini opta per inserire ancora forze fresche sostituendo Vita con Maistrello.

All’80’ Ghilardi viene sanzionato a causa di un fallo commesso ai danni di Pandolfi: grande agonismo e tensione ai massimi livelli in questa fase cruciale del match.

Al 78’ entrambi i tecnici scelgono di cambiare qualcosa: Rizza e Mastrantonio prendono il posto dell’acciaccato Giraudo e di Carriero per i padroni di casa, dentro Askildsen per Benedetti in casa Samp.

Al 75’ Kasami dal limite dell’area tenta di approfittare di un pallone sporco calciando di prima intenzione, ma il suo tentativo termina largo.

Al 68’ Depaoli sfrutta al meglio un calcio di punizione pennellando un cross al bacio sulla testa di un Ghilardi colpevolmente lasciato libero di colpire nel cuore dell’area di rigore dalla difesa del Cittadella: primo gol in Serie B per il centrale classe 2003 e Sampdoria avanti, è 1-2 al Tombolato!

Al 65’ Pirlo opta per inserire il giovanissimo Ntanda sostituendo un anonimo Alvarez.

Al 61’ il Cittadella prova a tornare ad imporre il proprio gioco con una doppia sostituzione: Carissoni e Cassano prendono il posto di Salvi e Tessiore.

Al 60’ ecco il pareggio della Sampdoria. De Luca trova Giordano il quale pesca l’angolino facendo impazzire i tifosi blucerchiati presenti al Tombolato: è 1-1!

Al 58’ De Luca prova a scuotere i suoi senza però riuscire a centrare il bersaglio.

Al 56’ Pandolfi spaventa ancora la retroguardia della Sampdoria con un tiro a giro che termina di poco largo: altro brivido per i blucerchiati dopo aver murato il tentativo di conclusione di Tessiore.

Al 55’ Carriero stende Depaoli venendo sanzionato.

Al 52’ si sblocca il match. Branca con un lancio illuminante trova Pandolfi che, approfittando di un’uscita piuttosto incerta di Stankovic e del corridoio concesso dai centrali della Samp, salta l’estremo difensore avversario depositando il pallone in rete: è 1-0 Cittadella al Tombolato! Ammonito al termine dell’esultanza l’autore del gol per essersi sfilato la maglietta.

Alle 17.19 prende il via la seconda frazione del match. Nessun cambio per Cittadella e Sampdoria, si ripartirà dagli stessi ventidue schierati dall’inizio.

Termina tuttavia 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo piuttosto piatto, 45 minuti in cui entrambe le squadre hanno tentato invano di arrecare pericoli significativi alle retroguardie avversarie.

Al 45’ il quarto uomo segnala 1 minuto di recupero.

Al 38’ Gonzalez spende un fallo tattico venendo anch’egli sanzionato con il cartellino giallo.

Al 37’ anche Salvi si iscrive all’elenco degli ammoniti per aver interrotto un’azione avversaria con un tocco di braccio.

Al 34’ riprende il match, confermata la decisione di lasciar correre presa da Fourneau.

Al 33’ il Cittadella protesta per un possibile fallo da rigore compiuto da Giordano ai danni di Vita. Gioco fermo e lavoro per Sozza e Miele al Var.

Al 26’ la Sampdoria prova a farsi vedere dalle parti di Kastrati con il tentativo di Benedetti il quale però termina sul fondo: nessun pericolo significativo per il Cittadella.

Al 19’ Branca stende De Luca ricevendo il primo cartellino giallo del match.

Al 17’ si segnala l’esposizione di uno striscione da parte dei tifosi della Sampdoria, presenti in massa al “Cesare Tombolato” (tutto esaurito il settore ospiti), per onorare la memoria di Gigi Riva, campione assoluto del nostro calcio scomparso nella giornata di lunedì: “Icona di valori sconosciuto al nostro calcio, ciao grande Gigi Riva”.

Al 14’ Salvi spaventa Stankovic in girata, ma il suo tentativo termina sopra la traversa.

Al 12’ prevale l’equilibrio in un match di fondamentale importanza per entrambe le squadre in campo: vincere significherebbe allontanare la zona calda per la Sampdoria, mentre il Cittadella potrebbe avvicinare ulteriormente la zona promozione diretta portandosi a -1 dalla Cremonese seconda in classifica.

Al 5’ i padroni di casa provano a farsi vedere in avanti mancando tuttavia di precisione.

Al 3’ la Sampdoria prova a mostrarsi propositiva, ma il Cittadella chiude bene gli spazi non rischiando praticamente nulla.

Alle 16.18, dopo la celebrazione di un minuto di silenzio dedicato alla scomparsa di Gigi Riva, il direttore di gara comanda l’inizio della gara.

Arbitro del match è il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, Di Giacinto di Teramo e F. Longo di Paola i suoi assistenti. Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino. Var e Avar: Sozza di Seregno e Miele di Nola.

Le formazioni

Cittadella in campo con il 4-3-1-2 interpretato da Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Giraudo, Carriero, Tessiore, Vita, Branca (C), Pandolfi, Pittarello.

A disposizione: Angeli, Mastrantonio, Amatucci, Magrassi, Cassano, Frare, Korving, Carissoni, Rizza, Maistrello, Maniero, Baldini.

Allenatore: Edoardo Gorini.

La Sampdoria si schiera a specchio (4-3-2-1) con Stankovic, Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru (C), Giordano, Yepes, Kasami, Benedetti, Alvarez, De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, Conti, Stojanovic, Latjonen, Ricci, Girelli, Askildsen, Ntanda, Delle Monache, La Gumina.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Presentazione

Cittadella. Oggi presso il “Cesare Tombolato” Cittadella e Sampdoria si affrontano in occasione del posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie B.