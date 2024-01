Serie A. Salernitana vs Genoa LIVE: Traversa dell’ex Samp Candreva (1-2)

SALERNITANA 1 (2′ Martegani) VS GENOA 2 (12′ Retegui, 57′ Gudmundsson)

81′ Doppio cambio per la Salernitana: dentro Legowski e Daniliuc per Bradaric e Martegani, ultimi due cambi per Inzaghi.

80′ Richiesti i soccorsi in campo per Bradaric, a terra per crampi dopo lo scontro con Maggiore.

77′ Espulsione per proteste per un magazziniere presente in panchina per aver protestato dopo un fallo concesso al Genoa. Tanta tensione adesso all’Arechi.

74′ Altro cambio per la Salernitana: esordio per Zanoli che subentra al posto di Tchaouna, dentro anche Ikwuemesi per Lovato.

72′ Calcio d’angolo battuto da Gudmundsson, il pallone arriva su Bani che prova la girata di testa senza però nessun risultato.

69′ Contromossa di Gilardino per cercare di mettere in marcatura i doppi play messi in campo dalla Salernitana: dentro Thorsby per Vogliacco, quest’ultimo prende giallo per perdita di tempo. Possibile passaggio alla difesa a 4 da parte del Genoa.

67′ Errore di Gyomber che favorisce la ripartenze due contro due con Strootman. L’olandese cerca dentro Retegui ma arriva Volpato a metterci una pezza e a spedire in angolo. Cambio per la Salernitana, dentro Kastanos per Basic.

60′ Tiro di collo di Candreva che sbatte sulla traversa e per poco non la rompe, conclusione violentissima che fa tremare, oltre al legno, anche i tifosi ospiti presenti all’Arechi.

59′ Ammonito Bani per un fallo al limite dell’area, proteste della Salernitana, volevano il calcio di rigore. Sulla battuta Candreva.

57′ Ci pensa Gudmundsson a raccogliere la palla e, dagli undici metri, con un tiro centrale, a gonfiare la rete protetta da Ochoa. Genoa in vantaggio.

55′ Rigore per il Genoa, Lovato cerca di anticipare Retegui ma, al posto di usare la testa, ci mette il braccio. Orsato indica il dischetto ma ci sarà un check del Var. Termina il check, sul dischetto Gudmundsson.

51′ Simy prova la conclusione ma è decisivo l’intervento di Bani che impenna il pallone e spedisce la palla in corner.

48′ Cross di Thcaouna a mezza altezza, Vogliacco spazza senza troppi complimenti fuori dall’area.

47′ Subito sgasata di Spence, Gyomber devia il cross in angolo. Sugli sviluppi del corner, Gudmundsson cerca il secondo palo dove la palla viene accolta da Ochoa che prende il possesso della sfera.

45′ Si riparte all’Arechi, palla per la Salernitana che la consegna subito al Genoa.

Secondo tempo

46′ Per poco Vogliacco non la ribadisce nella sua porta, angolo per la Salernitana. Grandissima parata di Martinez sul primo palo, un paio di rimpalli e pallone che arriva dalle parti di Martegani che calcia e Martinez si immola in una grandissima parata con la quale termina il primo tempo.

45′ Fallo pericoloso di Badelj, Orsato sventola senza pensarci troppo il cartellino.

43′ Sta per terminare questa prima frazione di gioco con il Genoa che esce da un momento in cui difficilmente riesce il fraseggio e dove il grifone è schiacciato nella propria metà campo. Esce però adesso con un ottimo passaggio di Retegui verso Strootman che può allungare le squadre ma, l’offensiva, termina con una spazzata provvidenziale di Lovato dopo alcuni scambi tra Retegui e Gudmundsson.

37′ Ottima azione costruita dalla Salernitana che, in fase offensiva, sembra saper giocare un ottimo calcio, quasi a memoria. L’azione però termina per un fuorigioco di Candreva, rimediato dopo un ottimo taglio, capisce però tutto Bani che, con un passo, lo spedisce oltre la linea della difesa.

33′ Palla meravigliosa di Malinovsky per Badelj che cerca poi di prima Retegui. Palla respinta raccolta nuovamente da Badelj che, questa volta, raggiunge Retegui: la punta schiaccia in porta di testa ma Ochoa raccoglie in due tempi.

32′ Uscita pericolosa di Martinez che per poco non favorisce l’incursione di Simy in area, brivido Genoa.

29′ Ammonito Frendrup per cercare di recuperare un bruttissimo passaggio di Martinez verso l’esterno ma, mel tentativo di cercare il pallone, stende platealmente Candreva. Prima ammonizione di gara.

23′ Tiro dalla distanza di Candreva che ha provato a replicare uno dei suoi tanti eurogol. Brivido per Martinez che vede la sfera sfiorare il “sette” dopo il suo tuffo proprio da quella parte di porta.

22′ Candreva tenta la conclusione ma favorisce il contropiede del Genoa che si spegna quasi subito dopo l’anticipo di Lovato su Retegui.

20′ Scintille tra Vogliacco e Candreva per il fallo del rossoblu nei confronti dell’ex Samp. Orsato richiama tutti all’attenti. Possesso Salernitana.

12′ La rimette in equilibrio Retegui con un gran gol tutto rabbia e potenza. Badelj vede il taglio dell’italoargentino e mette un pallone visionario nello stretto proprio per la punta rossoblu che, dopo un rapido controllo, scarica verso la porta e buca Ochoa.

5′ Gudmundsson subito a colloquio con Orsato per un mancato fischio che, secondo la stella rossoblu, doveva essere sacrosanto. Intanto il Genoa riparte sulla fascia con Spence.

2′ Incredibile all’Arechi, partenza subito forte della Salernitana che risponde alla prima sgasata avversaria. Candreva, ex Samp, serve Bradaric che mette subito in mezzo per Martegani che deve solamente appoggiare in rete. Prima rete per lui in Serie A, subito il Genoa in svantaggio.

1′ Si inizia, palla per il Genoa dalle parti di Pierozzi.

Primo tempo

Salerno. Buonasera a tutti cari lettori e ben ritrovati per la webcronaca LIVE di Salernitana vs Genoa. La squadra di Gilardino affronta un avversario sulla carta non troppo ostico da battere, ma che sicuramente vede nel Genoa un’ottimo avversario per raccogliere quei punti che mancano e che servono per la lotta salvezza. Il Genoa affronterà la partita, otlre che senza Dragusin, anche senza De Winter, squalificato per somma di ammonizioni. Esordio con la nuova maglia per Spence, esterno classe 2000 arrivato grazie all’operazione che ha portato l’ex difensore rumeno in Inghilterra. C’è grande attesa per questo match, il Genoa non vince una partita da un mese giusto, l’ultima contro il Sassuolo. Sono però arrivate 3 importanti pareggi, uno tra tutti contro l’Inter a Marassi.

Ecco le formazioni ufficiali:

Salernitana: Ochoa, Pierozzi, Gyomber, Lovato, Bradaric, Martegani, Maggiore, Basic, Candreva, Tchaouna, Simy

Allenatore: Inzaghi Filippo

A disposizione: Botheim, Bronn, Costil, Daniliuc, Fiorillo, Ikwuemesi, Kastanos, Legowski, Sambia, Sfait, Zanoli

Genoa: Martinez, Vasquez, Bani, Vogliacco, Spence, Malinovsky, Badelj, Strootman, Frendrup, Gudmundsson, Retegui

Allenatore: Gilardino

A disposizione: Cisse, Ekuban, Fini, Leali, Papadopoulos, Sommariva, Thorsby

Arbitro: Orsato della sezione di Schio, coadiuvato da Vivenzi di Brescia e Ceccon di Lovere

Ammoniti: Frendrup (GEN), Badelj (GEN)