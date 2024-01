Serie A. Gilardino entusiasta per la vittoria: “A Salerno come roccia granitica. Infortuni? La società dovrà aiutarci”

Salerno. Il Genoa riesce a ribaltare la Salernitana e a ritrovare i tre punti dopo l’ultimo successo contro il Sassuolo, vincendo 1 a 2. Striscia di risultati utili che si allunga a 6 gare, a rallegrare un momento non troppo felice per i tanti infortuni. Tanti infatti gli indisponibili in questa giornata, nella prossima tornerà sicuramente De Winter, non in distinta per la diffida. Saranno invece fuori Frendrup e Badelj, entrambi ammoniti nella gara di oggi.

Può sorridere tutto l’ambiente rossoblu, da Gilardino alla squadra e alla società per la difficile vittoria all’Arechi di oggi dove, tra nervosismo, pezzi di stadio lanciati in campo e piccolo siparietto sul dischetto del rigore tra Gudmundsson e Retegui, alla fine è il grifone a volare libero nel cielo e anche in classifica, superato infatti il Monza dopo la sconfitta di oggi contro l’Empoli.

Gilardino, intervistato a fine partita ai microfoni di DAZN, si dice soddisfatto di questa importante gara: “Questi 3 punti pesano tanto, è merito del dna di questo gruppo e di ciò che siamo riusciti a creare in questi mesi. E’ sicuramente merito dei ragazzi, per la voglia e passione che ci mettono durante gli allenamenti, soprattutto dopo questa difficile settimana. Essere riusciti a venire a Salerno come una roccia granitica ed aver portato a casa una vittoria è un qualcosa di straordinario, è tutto merito della squadra che è risucita a giocare una partita monumentale, bravi veramente”.

Un aspetto che sicuramente ha reso orgoglioso Gilardino è stata la reazione al gol dello svantaggio arrivato dopo pochi minuti dall’inizio del match: “Come ho detto, questa squadra ama vivere lo spogliatoio e soprattutto sa soffrire, questa mentalità e dna arriva sicuramente da lontano. Abbiamo lavorato molto su questo aspetto, tutt’ora lo stiamo coltivando e deve essere un input per il nostro campionato. Oltre la bravura dei singoli e del collettivo, sono queste qualità che risaltano nei momenti di diffioltà. Sono felice per loro, solo io so quanto ci tenevamo a questa vittoria, arrivata su un campo difficile, contro una squadra che aveva interpretato benissimo le scorse partite, non era scontata e facile questa vittoria”.

Piccolo siparietto nel momento del calcio di rigore, Retegui aveva preso possesso del pallone ma Gilardino, con ampi gesti, ha chiesto a gran voce di assegnare il pallone a Gudmundsson: “Ci sono delle regole nello spogliatoio, indirizzate me. Albert era l’incaricato, e così è stato. A fine partita sono andato a sincerarmi con Retegui e gli ho spiegato che per noi è un giocatore fondamentale e non bisogna basarci su queste situazioni in campo, ma il pensiero unico deve essere indirizzato per il bene della squadra. Ha giocato un’ottima partita, ha segnato e si è sacrificato per il collettivo, il pensiero deve essere quello”.

L’allenatore rossoblu che ha comunque ottenuto diversi punti, ha avuto solo una volta la rosa al completo visti i numerosi infortuni: “Non posso sapere che campionato avremmo potuto fare con la rosa al completo regime, e nemmeno ci penso. Sono situazioni che sono capitate in questa stagione e sicuramente dispiace. Soprattutto questa settimana è stata paradossale per gli infortuni, ci siamo allenati con molti ragazzi della primavera, ma siamo riusciti a fare un’ottima settimana anche con i pochi elementi a disposizione”.

“Ekuban e Thorsby rientravano dall’infortunio e non avevano troppi minuti sulle gambe – spiega Gilardino -, Matturro ha avuto un problema influenzale e tanti altri giocatori hanno avuto problemi muscolari, ma abbiamo lavorato bene comunque, stasera si è visto”.

Al netto di queste defezioni, non è detto che il mercato del Genoa sia del tutto chiuso: “Mi piace sollecitare la società, mi sono confrontato con il direttore questa settimana. Io voglio il meglio per la squadra e per il Genoa, in questo momento diventa indispensabile. Adesso abbiamo anche Frendrup e Badelj squalificati per la prossima partita, dovremmo inventarci qualcosa per la partita contro il Lecce. Per un allenatore è bello ed incoraggiante trovare delle soluzioni, ma dall’altra parte la società dovrà darci una mano“.