Serata per Vialli, Bucci conferma: “Genova lo ricorderà dedicandogli un’area al Waterfront di Levante”

Genova. Era già stato annunciato, ma nella serata-omaggio a Gianluca Vialli My name is Luca al Teatro Carlo Felice di Genova, il sindaco Marco Bucci ha confermato che la città ricorderà il giocatore dedicandogli prossimamente uno spazio nell’area del nuovo Waterfront di Levante.

“Un grande atleta e grande uomo, un esempio che ha vissuto per otto anni nella nostra Genova e ha fatto innamorare Genova di lui e lui si è innamorato di Genova”, ricorda Bucci.

“Sono molto contento − aggiunge − la città ha risposto benissimo. I tifosi hanno risposto e anche quelli che non sono tifosi come me. Non solo come sindaco son contento di essere qui, ma anche come cittadino genovese. Qualcuno m’ha citato una frase che lui diceva quando apriva la finestra al mattino vedeva gli scogli dal mare da Quinto e salutava gli scogli. Queste son tutte belle cose. Ed è bello essere contenti che lui si è innamorato di Genova. Lui è stato un grande campione, ha vissuto la malattia con grande coraggio e grande orgoglio. È stato un esempio per tutti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per la malattia. Quindi è bello che ci sia tutta la città qui a ricordare”.