Semaforo nuovo di Portofino, Federparchi: “Niente resort di lusso, deve rimanere pubblico”

Genova. Federparchi intende esprimere la propria posizione in merito alla vicenda riguardante il Semaforo Nuovo di Portofino, e lo fa con una nota stampa che pubblichiamo integralmente qui sotto.

“Il recente provvedimento dell’Ente Parco, che nel pieno rispetto del Piano del Parco vigente, oltre che di basilari criteri di tutela ambientale, ha negato il proprio nulla osta ad un tentativo di utilizzo della struttura e del contesto circostante del Semaforo Nuovo per finalità alberghiere, ha il nostro pieno e totale consenso”.

“Apparirebbe infatti completamente fuori luogo un utilizzo della struttura diverso rispetto alle finalità di tutela ambientale e di fruizione pubblica di un luogo caratterizzato da valori naturalistici e paesaggistici unici in Liguria. Il progetto di fruizione di Semaforo Nuovo prevede infatti che gli edifici dell’area vengano utilizzati per attività di ricerca, osservazione scientifica ed eventuale foresteria di appoggio, vigilanza ecologica ed antincendio, punto di supporto per visite guidate o servizi connessi alla manutenzione del Parco”.

“Risulterebbe pertanto oltremodo fuori luogo ed assolutamente incomprensibile nelle motivazioni, qualora confermato, un tentativo dell’Agenzia del Demanio o di altri di delegittimare con un proprio intervento il corretto agire dei responsabili politici e tecnici dell’Ente Parco a solo vantaggio di una società privata che intenderebbe trasformare l’intero contesto della struttura del Semaforo Nuovo in un “resort” di lusso riservato a pochi, raggiungibile abitualmente – a quanto si evince – in elicottero, quando è notorio, fra l’altro, che il sorvolo a bassa quota delle aree protette è ammesso per legge esclusivamente in via eccezionale o per finalità di servizio e soccorso. Federparchi vigilerà con attenzione su questa vicenda e si schiera fin d’ora apertamente a pieno sostegno dell’operato dell’Ente Parco Regionale di Portofino contro ogni tentativo di delegittimarne le scelte a tutela dell’ambiente del promontorio”.