Segue la pallina e cade nel dirupo vicino ai laghetti: cagnolina recuperata dai vigili del fuoco

Genova. Mentre correva dietro alla pallina lanciata dai propri padroni, non si è avveduta del pericolo, finendo per scivolare sulle rocce del torrente e cadere dunque in una scarpata, rimanendone prigioniera.

Questa l’avventura di Maggie, la cagnolina che ieri pomeriggio ha tenuto in apprensione i suoi “umani”, cadendo in un dirupo presso i laghetti di Nervi durante una passeggiata e un momento di gioco.

Chiamati dai suoi padroni, i vigili del fuoco sono giunti sul posto e calandosi con tecniche alpinistiche sul pianoro dove Maggie era rimasta intrappolata, l’hanno confortata e portata in salvo