Scuola, tre nuovi accorpamenti a Genova: via libera alla fusione Rosselli-Bergese

Genova. Arrivano tre nuovi accorpamenti per le scuole genovesi. Le nuove fusioni riguarderanno gli istituti Bergese (professionale alberghiero) e Rosselli (tecnico commerciale) e due coppie di istituti comprensivi: San Gottardo-Staglieno e Burlando–Montaldo. È quanto prevede l’integrazione al piano di dimensionamento scolastico approvata oggi in consiglio regionale tra le polemiche. Al voto non ha partecipato Angelo Vaccarezza, consigliere savonese della Lista Toti, fresco di dimissioni da capogruppo.

A novembre l’assessore Simona Ferro aveva portato in aula un piano con 8 accorpamenti (di cui uno “a efficacia sospesa” in attesa di deliberazione in consiglio comunale) mentre il ministero dell’Istruzione aveva chiesto alla Liguria di tagliare 16 presidi. La Città metropolitana di Genova, in particolare, non aveva indicato nessuna fusione. Mentre l’opposizione paventava il commissariamento, il Governo, pur giudicando la Liguria inadempiente, nel decreto Milleproroghe ha concesso lo “sconto” passando a 12 accorpamenti. Così si è arrivati al provvedimento odierno che introduce tre unioni per il territorio genovese più il matrimonio Boselli-Alberti e Mazzini-Da Vinci nel Savonese al posto del discusso istituto omnicomprensivo di Carcare (attraverso un emendamento dei consiglieri Bozzano, Mai e Russo).

“È il più grande dei pasticci amministrativi che questa giunta ha compiuto da quando si è insediata – attacca il Partito Democratico -. Gli accorpamenti presentati non avevano e non hanno nessuna logica didattica e territoriale, ma sono stati dettati solo da interessi politici e numerici. Siamo alla commedia dell’assurdo, con un finale degno dello spettacolo indecoroso andato in scena da parte del centrodestra. Con questo finale si calpestano ancora una volta i territori, le amministrazioni e le istituzioni scolastiche. Una scelta sul ridimensionamento fatta a servizio della politica del centrodestra, e non a servizio della scuola, degli insegnanti e degli alunni. I savonesi sono stufi di essere presi in giro da un ex capogruppo che ora vuole apparire come il miglior oppositore della Giunta, ma che rimane in maggioranza, e da un nuovo capogruppo piegato al volere della sua parte politica e non del territorio”.

“In Liguria – continua il consigliere M5s Paolo Ugolini – paghiamo il paradosso causato da una destra regionale e nazionale allo sbaraglio: le province (La Spezia e Imperia) che avevano ottemperato nei tempi giusti alla richiesta di accorpamenti si sono visti penalizzare rispetto a quelle (Genova e Savona) che invece non si erano voluti adeguare alle indicazioni del ministero dell’Istruzione. Forse che queste ultime province sapevano che il Milleproroghe avrebbe cambiato le carte in tavola? Restiamo fermamente convinti che gli accorpamenti siano un danno per il sistema scolastico in generale e per l’offerta formativa in particolare, soprattutto in una regione come la nostra dove la dispersione scolastica ha raggiunto la poco invidiabile vetta del 14% (la più elevata del nord Italia). Gravissimo poi che gli accorpamenti siano stati imposti dall’alto senza alcuna condivisione con i territori, gli enti locali, i sindacati, il personale scolastico e le associazioni di genitori”.

“L’ennesimo pasticcio della giunta Toti e, in particolare dell’assessora alla Scuola Simona Ferro – dichiara il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino -. Un iter di approvazione più unico che raro: il piano è stato approvato in due tranche, non entro il 31 dicembre, ed è impugnato dal Governo dello stesso colore politico del governo della Regione. Il piano inizialmente proposto è stato bocciato e l’assessora Ferro ha presentato un nuovo piano in modo affrettato, concordato solo tra Toti e Bucci, alla faccia dei territori, delle famiglie e degli insegnanti e rivelando in maniera evidente che a questa Giunta dei principi educativi e formativi non interessa nulla. Alla Spezia è stato imposto il numero secco di accorpamenti, la Città metropolitana di Genova si è completamente disinteressata della questione e problemi di metodo e tempistiche si sono registrati sia a Savona che a Imperia”.

“Se già a novembre avevamo tutti i sentori che il Piano di dimensionamento scolastico regionale sarebbe stato fatto male, oggi abbiamo avuto la certezza che è stato fatto addirittura peggio rispetto a quanto immaginato – aggiunge il consigliere regionale della Lista Sansa Roberto Centi, relatore di minoranza durante la discussione -. Ancora una volta si è affrontato il tema della scuola senza entrare nel merito dell’offerta formativa, senza considerare le esigenze degli studenti, delle famiglie, dei docenti e dei dirigenti scolastici. La Regione ha considerato solo gli interessi politici degli ‘amici’, piegandosi al volere di Bucci per la Città Metropolitana di Genova e penalizzando, viceversa, le province di La Spezia e Imperia, che, seppur in modo raffazzonato e privilegiando a loro volta sindaci politicamente ‘vicini’, avevano fatto il loro dovere”.

“Non è prevista la chiusura di nessun plesso né alcuna riduzione dell’offerta – replica l’assessora Simona Ferro -. Potete darmi dell’inadeguata o chiedere le mie dimissioni, ma il cattivo servizio lo fate voi nei confronti di chi in questi mesi ha fatto un lavoro gigantesco. Il tanto contestato ridimensionamento è un preciso percorso richiesto dal Pnrr, approvato dal governo Draghi di cui il Pd era azionista di maggioranza”.

“Con il voto di oggi si chiude finalmente un dibattito a tratti surreale che ha smascherato le contraddizioni delle opposizioni: per puro opportunismo politico hanno sollevato polemiche strumentali pur sapendo benissimo che nessuna scuola chiuderà e che i ragazzi continueranno a frequentare le classi come hanno fatto fino ad oggi – aggiunge insieme al presidente Giovanni Toti -. Nell’aula del Consiglio regionale si è volutamente trasformato un argomento, che a conti fatti coinvolge l’assetto amministrativo della scuola e non certamente quello formativo, in una diatriba esclusivamente politica. Le polemiche strumentali sollevate dalla minoranza hanno avuto il solo effetto di alimentare la paura tra le famiglie e i ragazzi, paventando il rischio, del tutto infondato, che il provvedimento comportasse la chiusura dei plessi e una riduzione dell’offerta formativa. Abbiamo assistito a una pagina buia del dibattito consiliare, in cui, per puro opportunismo, si sono rivelate la totale incoerenza e l’incapacità di dialogare sui contenuti da parte della minoranza”.

“L’opposizione fa terrorismo psicologico e disinformazione: nessun istituto verrà chiuso o cambierà posizione; la continuità didattica è assicurata a tutti gli studenti e alle loro famiglie che non vedranno alcuna differenza per un provvedimento che riguarda esclusivamente una questione amministrativa – rimarca Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti -. Qualche collega ha sostenuto che i bambini verrebbero iscritti a scuole che non esistono più, come se le famiglie non trovassero più la sede, le aule, gli insegnanti lì dove erano ieri e dove resteranno in futuro. Una narrazione falsa e fuorviante, le uniche novità riguarderanno il personale amministrativo, non l’offerta didattica e formativa, né gli studenti o il corpo docente. Piuttosto la sinistra decida una buona volta cosa vuol fare: questo piano è figlio della decisione del governo Draghi, voluta dal ministro Bianchi e votata da chi oggi si lamenta per gli effetti che la scelta produce sul territorio. E soprattutto si sappia che la mancata approvazione del nuovo dimensionamento avrebbe potuto dare origine alla contestazione di un danno erariale. Un consiglio non richiesto a certi colleghi: gli unici a dover prendere i voti a scuola sono i ragazzi”.

“Ancora una volta si sceglie di penalizzare il mondo della scuola in tutte le sue componenti, studenti, famiglie, lavoratori della scuola – attacca la Flc Cgil -. Tale piano di dimensionamento, come già denunciato in occasione delle precedenti delibere di consiglio e di giunta, è stato approvato in violazione delle più elementari regole di trasparenza e correttezza amministrativa, con atti amministrativi carenti, annunciati, ma che non risultano nelle relative delibere. Ribadiamo la nostra netta contrarietà questa riorganizzazione della rete scolastica che determina in realtà tagli agli organici dei lavoratori della scuola, riduzione di posti dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi e diminuzione complessiva dell’organico del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, con un evidente peggioramento dell’offerta formativa, delle possibilità di gestione ed aumentando il numero complessivo degli alunni per istituto, creando evidenti disagi e criticità ulteriori alle scuole interessate. Non escludiamo nessuno degli strumenti legali e politico sindacali a disposizione per limitare la portata di questi provvedimenti”.

A seguito di un lungo dibattito, iniziato alle 11 del mattino, a sorpresa, anche la maggioranza aveva presentato un nuovo emendamento (poi trasformato in ordine del giorno) facente leva sul principio di compensazione: emendamento che era già sul tavolo dell’opposizione, ma che è stato bloccato per l’arrivo di una nota scritta a quattro mani dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale Antimo Ponticiello e dalla direzione generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Liguria, Cristina Zanni.

“Sostanzialmente questa nota ha posto un veto alla possibilità di avvalersi del principio di compensazione, richiesto a gran voce dalla Provincia di Savona, che aveva fatto propri i nostri suggerimenti – scrive il sindacato Anief Liguria -. Dispiace che maggioranza e minoranza, pur avendo recepito entrambe il principio della compensazione interregionale proposto da Anief, non siano riuscite a trovare un accordo bipartisan per approvare l’emendamento e quindi fare il bene della scuola ligure, rinviando di un anno ulteriori accorpamenti”.