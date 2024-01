Scuola, maturità in 4 anni al Gaslini-Meucci: nasce l’indirizzo per “tecnico dello spettacolo”

Genova. L’Ipsis Gaslini Meucci di Genova amplia la sua offerta formativa con l’introduzione, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, del nuovo indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo”, percorso scolastico quadriennale inserito tra le 171 scuole aderenti al Piano Nazionale di Sperimentazione della filiera tecnologico – professionale.

Il Piano nazionale di sperimentazione, affidato al ministero dell’Istruzione, intende allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese. L’IPSIS Gaslini Meucci con l’indirizzo “Servizi Culturali e dello Spettacolo” è l’unico istituto di istruzione superiore a rappresentare la Liguria sul territorio nazionale nel programma di sperimentazione che coinvolge gli istituti tecnici e professionali.

Un percorso che prevede il conseguimento del diploma con esame di Stato al termine del quarto anno. La vera innovazione consiste nel: ridisegnare i curricula mirando a rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche e la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l’innovazione; valorizzando una didattica per competenze; prevedere meccanismi di continuità degli apprendimenti con i percorsi dell’istruzione terziaria nei settori tecnologici, sia degli ITS Academy che dell’Università; prevedere a livello regionale o interregionale accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l’integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali tra gli istituti tecnici, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca valorizzando i poli tecnico-professionali e i patti educativi di comunità.

Il lancio del nuovo indirizzo è un’opportunità, fortemente voluta dall’ufficio scolastico regionale per la Liguria con il direttore Antimo Ponticello e accolta dal dirigente scolastico Gabriele Baroni, per andare incontro alle esigenze e alle richieste provenienti dal territorio e al bisogno di favorire l’implementazione delle competenze per rispondere in maniera puntuale alle esigenze del mercato del lavoro.

Competenze. Il diplomato in “Servizi culturali e dello spettacolo” interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale, dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale.

Sbocchi. I giovani diplomati potranno entrare nel mondo del lavoro in qualità di professionisti nei ruoli tecnici dei settori della cinematografia, radio, televisione e fotografia, della comunicazione multimediale, come: operatore audio, videomaker, assistente di produzione, operatore luci. Potranno ambire ai profili di social media manager e di esperti in comunicazione aziendale, della produzione web oltre che ai diversi ruoli finalizzati all’organizzazione degli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Il Gaslini Meucci per offrire una proposta di studio altamente formativa e assolvere alle indicazioni previste dal Piano di Sperimentazione, ha stipulato accordi di partenariato con Genova Liguria Film Commission, ITS-ICT Accademia Digitale Liguria, Isforcoop.