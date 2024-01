Santa Margherita Ligure istituisce un fondo da 30mila euro per le pubbliche assistenze

Santa Margherita Ligure. La costituzione di un fondo per il finanziamento delle attività di 118 svolte dalle pubbliche assistenze cittadine. È la proposta approvata dall’amministrazione di Santa Margherita Ligure per sostenere le difficoltà operative dovute all’aumento dei costi del personale dipendente e alla persistente carenza di nuovi volontari situazione che entrambe le pubbliche assistenze cittadine – Croce Rossa e Croce Verde – hanno rappresentato all’amministrazione in varie occasioni.

Il fondo, pari a 30mila euro, è destinato al finanziamento delle attività svolto da Croce Rossa e Croce Verde in accordo e collaborazione con le istituzioni, attraverso un’organizzazione in rete con il territorio per rispondere alle richieste della popolazione.

Dichiara il vicesindaco con delega ai Servizi alla Persona Emanuele Cozzio: “Croce Rossa e Croce Verde sono realtà importanti per Santa Margherita Ligure. Non solo per il servizio svolto nel campo dell’emergenza urgenza, del soccorso e del trasporto sanitario; ma anche come riferimento aggregativo che ricoprono per la città: realtà in cui volontari (giovani e meno giovani) possono condividere nello stare insieme valori come altruismo, generosità, cura del prossimo. Colgo l’occasione per ringraziarli tutti per l’impegno e la professionalità”.