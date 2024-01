Sanità, Pastorino: “Chiarezza sui nuovi incarichi e posizioni organizzative, ho scritto ai dg”

Liguria. Il capogruppo in consiglio regionale di Linea Condivisa e vice presidente della commissione II Salute Gianni Pastorino ha inviato oggi richiesta di visione urgente dei Piani di Organizzazione Aziendali delle Asl e degli Istituti di Ricovero e Cura della Liguria con l’obiettivo di capire se le modifiche contenute in tali piani siano funzionali al miglioramento del sistema sanitario regionale. La richiesta è stata inviata ai Direttori Generali delle Asl e degli istituti ospedali quali San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico.

“Non so se mi fanno più sorridere o preoccupare le continua esternazioni del Presidente Toti che è in evidente stato confusionale: dalle minacce di scioglimento delle Asl agli strali sui direttori generali da lui stesso confermati poche settimane fa, per poi arrivare alle ultime dichiarazioni in cui decide di fare un punto stampa sulla sanità perché, evidentemente, in affanno – dichiara Gianni Pastorino – Il Presidente oggi continua ad intervenire e a prendere decisioni in autonomia sulle questioni di sanità. Ricordiamo che il Presidente è stato anche Assessore alla Sanità dall’ottobre 2020 all’ottobre 2022 e, ad oggi, sembra cambiato poco o nulla. Ci sorge il dubbio di cosa faccia l’attuale Assessore alla Sanità Angelo Gratarola che viene puntualmente e quotidianamente scavalcato ed esautorato dalle esternazioni del Presidente Toti.

Appare evidente anche agli occhi dei meno esperiti che le difficoltà di Toti dentro alla maggioranza lo obbligano a incredibili richiami e a retromarce, a fronte di una situazione sanitaria fuori controllo.

Per questo come Linea Condivisa continuano la nostra azione, non solo con lo Sportello Diritto Salute, attivo a Bolzaneto, che sta dando ottimi risultati e che vede decine e decine di persone utilizzare questo servizio di supporto e di rivendicazione del diritto alla salute pubblica.

Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo: ho richiesto la visione urgente di tutti i Piani di Organizzazione Aziendali delle cinque Asl e degli Istituti di Ricovero e Cura della Liguria.

Ci sorge infatti qualche dubbio che verificheremo con cura e in maniera analitica: in una accertata penuria di risorse finanziarie, spesso più citata che vera per poi incentivare il servizio sanitario privato, in realtà nei nuovi piani di organizzazione aziendale sono aumentate, anche in maniera considerevole, le posizioni organizzative e gli incarichi. Vorremo capire che origine hanno questi aumenti e se sono funzionali a un miglioramento organizzativo della sanità in Liguria. Perché, giova ricordarlo, se aggiungiamo posizioni di direzione e controllo, sia in ambito sanitario che amministrativo, devono essere funzionali e di beneficio per l’utenza stessa.

La nostra richiesta ai Direttori Generali delle Asl e ai Direttori Generali di San Martino, Galliera, Gaslini ed Evangelico è partita stamattina e sarà parte integrante del nostro lavoro di analisi e approfondito sulla situazione del servizio sanitario della nostra regione“.