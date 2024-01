Sanità, finanziate dalla Regione Liguria altre 80 borse di studio per la specializzazione dei medici

Liguria. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha approvato gli schemi di convenzione tra Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e A.Li.Sa per il finanziamento di 12 posti aggiuntivi per le Scuole di specializzazione mediche. Con un altro schema di convenzione simile si finanziano due posti aggiuntivi per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso il Dipartimento di Farmacia. L’ impegno economico complessivo ammonta a 340mila euro.

“Si tratta di un provvedimento articolato e importante perché, grazie ad economie del fondo sanitario regionale, si punta a specializzare nuovi medici in un momento in cui se ne sente forte la necessità – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – In particolare si sostengono cinque borse di studio aggiuntive in Ortopedia e Traumatologia, tre per la Geriatria, due per l’Oncologia Medica e due per l’Apparato Digerente. Con lo stesso principio finanziamo anche due contratti di formazione nella disciplina della Farmacia Ospedaliera. E’ un segnale dell’attenzione che questa amministrazione regionale rivolge alla tematica della carenza di medici in particolari specialità. Questo è senza dubbio un problema di carattere nazionale ma con risvolti locali che provvedimenti come quello approvato possono mitigare”.

Non è il solo provvedimento che si muove in questa direzione. La Giunta regionale ha infatti assegnato ad Asl 3 1,6 milioni di euro per il finanziamento delle spese dei corsi di formazione di Medicina Generale. Si tratta della terza annualità per il triennio 2021/2024, della seconda annualità per il triennio 2022/2025 e della prima annualità per il triennio 2023/2026 che va a finanziare 44 borse. A questo stanziamento si aggiungono i 276mila euro in arrivo dal Pnrr Missione 6 per finanziare altre 22 borse legate al triennio 2022/2025.

“Sappiamo le difficoltà nel reperimento di nuovi medici di medicina generale – continua Angelo Gratarola – e proprio per questo mettiamo in campo tutte le misure possibili per ovviare a questo problema. In questo caso si tratta di risorse che arrivano dal Fondo Sanitario Nazionale e dal Pnrr. Di fatto con questi stanziamenti andiamo a finanziare ben 66 borse. Complessivamente dal 2020 ad oggi in Liguria abbiamo diplomato 144 medici e a febbraio ne diplomeremo altri 20. Da qui al 2026 ne formeremo complessivamente 188”.